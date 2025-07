Netflix y Ana de Armas deslumbran con la película que sigue conquistando y es un éxito recuperado.

La película de Netflix combina hábilmente el misterio clásico con un humor ácido y personajes memorables. No es solo una película de intriga: es también una crítica social disfrazada de comedia negra. De ahí que su éxito no se limite solo a los amantes del thriller. Esta mezcla de géneros atrajo tanto a los fanáticos del drama como a quienes buscan entretenimiento ligero con un trasfondo más profundo.

A pesar de haber sido estrenada en cines hace más de cinco años, Knives Out sigue capturando nuevas audiencias. Muchos de los que la ven por primera vez en Netflix se sorprenden por su ritmo, sus diálogos punzantes y la manera en que el guion evita los clichés del género.

Ana de Armas brilla en Netflix con "Knives Out"

Uno de los factores clave del renovado interés en la película es la presencia de Ana de Armas, quien interpreta a Marta Cabrera, la cuidadora de Harlan Thrombey. La actriz hispano-cubana se convirtió en uno de los nombres más buscados en la plataforma desde el estreno.

Su actuación no solo fue alabada en su momento con nominaciones a premios internacionales, sino que ahora también volvió a ponerla en el radar del gran público. Su personaje es esencial para la trama, no solo por lo que oculta, sino por lo que representa: una figura íntegra en medio del caos moral de la familia Thrombey.

El elenco de "Knives Out: Entre navajas y secretos"

Daniel Craig

Chris Evans

Ana de Armas

Jamie Lee Curtis

Michael Shannon

Don Johnson

Toni Collette

LaKeith Stanfield

Christopher Plummer

Katherine Langford

Por qué ver "Knives Out: Entre navajas y secretos"

Si todavía no viste esta película en Netflix, este es el momento perfecto. No solo porque está disponible en la plataforma, sino porque el revuelo que ha generado hace que sea casi imposible no querer formar parte de la conversación. Además, el reciente éxito de su secuela (Glass Onion: un misterio de Knives Out) ha despertado aún más curiosidad por volver al origen de esta historia.

A diferencia de otras películas de suspenso, Knives Out ofrece múltiples capas de lectura. Es posible disfrutarla simplemente por el entretenimiento, pero también por sus guiños al cine clásico, su crítica a la élite privilegiada y su cuidado estético.

Tráiler de "Knives Out: Entre navajas y secretos"