Un emoji para el mate: la historia del ícono nacional y su llegada al mundo digital

La campaña no solo involucró a la empresa, sino que también movilizó a miles de argentinos "fanáticos del mate y nos encontró unidos en busca del mismo objetivo: poner al mate en los dispositivos del mundo entero", contó Carolina Valeria, jefa de Marketing & Comunicaciones de CBSé.

El impacto del emoji del mate en las pantallas

Desde la aprobación del emoji en 2019, el mate ha estado presente en conversaciones digitales a nivel mundial. Este pequeño ícono permitió a los argentinos compartir su amor por la infusión local de manera global, celebrando cada 17 de julio con orgullo renovado. "Hoy hay un festejo más en nuestro calendario, el Día Internacional del emoji, y como argentinos festejamos que tenemos un ícono para el mate", señaló Valeria.

Emoji del mate.jpg El emoji del mate, presente en las conversaciones digitales. (Foto equipo Emoji del Mate)

Para los argentinos, el mate no es solo una bebida; es un símbolo de compañía, encuentro y tradición. Su presencia en el mundo digital refuerza estos valores y permite a los argentinos compartir su cultura con el mundo. La campaña "Un emoji para el mate" de CBSé significó un antes y un después en la historia del mate, destacando su importancia en la identidad cultural argentina y su capacidad para unir a las personas en torno a una tradición compartida.

El emoji del mate: la historia de su creación

Si bien la campaña de CBSé arrancó en 2015 con diferentes acciones, el mate y los emojis no se cruzaron hasta 2017. En la Media Party, un encuentro anual de periodistas, programadores, diseñadores y emprendedores, la presentación de Jenny 8 Lee, la ex-periodista de The New York Times que creó Emojination (organización detrás del lanzamiento de los emojis del hiyab y el dumpling) inspiró a un equipo de argentinos a colocar el símbolo del mate en todos los celulares del mundo.

De esa manera, durante el Hackathón del evento, Florencia Coelho, Santiago Nasra, Daniela Guini, Emiliano Panelli y Martín Zalucki se propusieron dejar una marca argenta en las listas de emojis que ofrecen los distintos servicios de mensajería y sistemas operativos.

Si bien se evaluaron alternativas como el choripán, el mate se impuso porque cumplía los requisitos iniciales de Unicode, el consorcio internacional a cargo de estandarizar los emojis: que no haya uno parecido, que sea representativo de una región o comunidad amplia y que no esté vinculado a una marca específica, entre otras condiciones.

Así, durante tres días, los profesionales argentinos trabajaron en la presentación de la propuesta y el diseño inicial. Después, en 2018, tuvieron que convencer a los miembros de Unicode -que reciben miles de solicitudes iguales- de que el emoji tenía potencial, Entonces, participaron de una breve reunión de 3 minutos en California, primero, y otra en Brooklyn, unos meses después.

Finalmente, los esfuerzos de este grupo de argentinos, y la campaña que inició CBSé, rindieron sus frutos. A finales del 2019, el emoji del mate estuvo disponible para celulares Android e iPhone. Otra victoria de Argentina en la difusión y globalización de uno de sus máximos íconos culturales.