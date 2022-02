Virales

Un micro ensangrentado se paseó por las calles de Tailandia para promocionar una nueva serie de Netflix sobre zombies

Para promocionar el nuevo K-drama de la plataforma, All of Us Are Dead, Netflix en Tailandia invirtió en un anuncio creativo pero escalofriante. Con campañas de marketing en el terreno mejorando constantemente el juego con tecnología 3D, la productora creó una atmósfera similar.