Certificado Único de Discapacidad y ANSES: quiénes pueden pedirlo y todos los beneficios que habilita

Entre las condiciones que pueden ser evaluadas se encuentran:

Discapacidad visual.

Discapacidad auditiva.

Discapacidad motora.

Discapacidad intelectual.

Discapacidad mental.

Enfermedades respiratorias.

Enfermedades cardiovasculares.

Trastornos renales.

Trastornos digestivos.

Trastornos hepáticos.

La emisión del certificado depende del resultado de la evaluación realizada por profesionales especializados, quienes determinan si la persona reúne los requisitos para obtener el CUD.

¿Qué beneficios otorga el Certificado Único de Discapacidad?

Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad pueden acceder a distintos derechos y beneficios, entre ellos:

Cobertura del 100% en las prestaciones básicas de rehabilitación, tratamientos, medicamentos y prótesis, según la normativa vigente.

Transporte público gratuito en todo el país.

Acceso a asignaciones familiares por discapacidad de ANSES, cuando corresponda.

Exenciones de determinadas tasas municipales, de acuerdo con cada jurisdicción.

Beneficios impositivos para la adquisición de vehículos adaptados.

Obtención del Símbolo Internacional de Acceso para facilitar el tránsito y el estacionamiento.

Además, el certificado facilita el acceso a distintos programas de inclusión y asistencia impulsados por organismos nacionales, provinciales y municipales.

¿Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad?

Para obtener el CUD, los interesados deben seguir estos pasos:

Realizar la consulta personalizada para conocer la documentación requerida y la Junta Evaluadora correspondiente a su domicilio.

Reunir la documentación médica solicitada, como certificados, estudios, informes y planillas emitidas por profesionales de la salud.

Solicitar un turno y presentarse ante la Junta Evaluadora el día asignado.

Esperar la resolución de la evaluación. Si el certificado es aprobado, se informará la fecha y el lugar para retirarlo.

El Certificado Único de Discapacidad puede ser retirado por el titular o por una persona mayor de 18 años que presente el documento original del titular, en el lugar y la fecha indicados por la Junta Evaluadora.

¿Para qué sirve el CUD?

Además de acreditar oficialmente la condición de discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad permite acceder a derechos fundamentales relacionados con la salud, la educación, el transporte y la protección social.

Por ese motivo, es importante mantener el certificado vigente y presentar la documentación requerida para su renovación cuando corresponda, a fin de conservar el acceso a todos los beneficios que contempla la legislación.