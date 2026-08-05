Certificado Único de Discapacidad y ANSES: quiénes pueden pedirlo y todos los beneficios que habilita

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y oficial que acredita la condición de discapacidad de una persona y garantiza el acceso a una amplia variedad de derechos y beneficios previstos por la legislación vigente.
El trámite gratuito que permite acceder a tratamientos, transporte gratis y otros beneficios: quiénes pueden solicitarlo.
Certificado Único de Discapacidad de ANSES: quiénes pueden pedirlo y todos los beneficios que habilita
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y oficial que acredita la condición de discapacidad de una persona y garantiza el acceso a una amplia variedad de derechos y beneficios previstos por la legislación vigente.
Si bien el CUD no es emitido por ANSES, contar con este certificado permite acceder a distintas prestaciones del organismo, como asignaciones familiares por discapacidad, además de otros beneficios vinculados con la salud, el transporte y la inclusión social.
El trámite es voluntario, gratuito y, una vez aprobado, el certificado puede utilizarse tanto en formato papel como en versión digital a través de la aplicación Mi Argentina.
El Certificado Único de Discapacidad puede ser solicitado por cualquier persona que presente una condición de salud que, tras una evaluación de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, sea considerada una discapacidad de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa vigente.
Entre las condiciones que pueden ser evaluadas se encuentran:
La emisión del certificado depende del resultado de la evaluación realizada por profesionales especializados, quienes determinan si la persona reúne los requisitos para obtener el CUD.
Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad pueden acceder a distintos derechos y beneficios, entre ellos:
Además, el certificado facilita el acceso a distintos programas de inclusión y asistencia impulsados por organismos nacionales, provinciales y municipales.
Para obtener el CUD, los interesados deben seguir estos pasos:
El Certificado Único de Discapacidad puede ser retirado por el titular o por una persona mayor de 18 años que presente el documento original del titular, en el lugar y la fecha indicados por la Junta Evaluadora.
Además de acreditar oficialmente la condición de discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad permite acceder a derechos fundamentales relacionados con la salud, la educación, el transporte y la protección social.
Por ese motivo, es importante mantener el certificado vigente y presentar la documentación requerida para su renovación cuando corresponda, a fin de conservar el acceso a todos los beneficios que contempla la legislación.