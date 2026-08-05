El picante comentario que hizo Migue Granados al ver las fotos virales de Wanda Nara en bikini

El comentario apunta directamente a Nicolás Occhiato, director de Luzu TV, y a Luisito y Bernarda Cella, responsables de Olga, el canal donde Granados es una de las principales figuras.

Por eso, la frase fue interpretada como una doble chicana: por un lado, dejó en claro que no comparte las críticas que recibió Wanda por su físico, y por otro, aprovechó para lanzar una broma sobre la rivalidad entre los seguidores de ambos canales.

Por el momento, ni Wanda Nara ni Nico Occhiato respondieron al comentario de Migue Granados, mientras el cruce sigue generando repercusiones entre los seguidores de ambas plataformas de streaming.

¿Lograron dar con el autor del robo en la casa de Wanda Nara en Milán?

Wanda Nara habló en Primicias Ya (América TV) sobre el traumático robo que sufrió su familia en Milán, calificándolo como una experiencia muy dura para sus hijos que generó impotencia y hasta culpa en los más grandes, y reveló que la Justicia italiana ya identificó al ideólogo del hecho, un avance que se dio luego de que la empresaria ofreciera una recompensa de 100 mil dólares por datos sobre los responsables; además, apuntó contra Mauro Icardi por su silencio, asegurando que lo llamó varias veces tras el robo y nunca obtuvo respuesta.