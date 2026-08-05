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El picante comentario que hizo Migue Granados al ver las fotos virales de Wanda Nara en bikini

Migue Granados se metió en la polémica por las imágenes de Wanda Nara en Italia y lanzó una chicana que mezcló todo con la interna Luzu-Olga.

5 ago 2026, 13:54
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El picante comentario que hizo Migue Granados al ver las fotos virales de Wanda Nara en bikini

Las fotos de Wanda Nara en bikini que se viralizaron durante sus vacaciones en Italia siguen dando que hablar. Después de que la empresaria denunciara que las imágenes estaban editadas y apuntara contra "los trolls pagos", ahora fue Migue Granados quien se metió en el tema con un comentario que hizo estallar las redes.

Todo arrancó cuando comenzaron a circular unas postales de la empresaria caminando por una playa. Las imágenes fueron comparadas con otras que ella misma había publicado, y varios usuarios cuestionaron el uso de filtros para modificar su figura.

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En medio del revuelo, Migue Granados también quiso dar su opinión, aunque eligió hacerlo con el humor que lo caracteriza. "Pero por favor. Le doy hasta que Nico invite a los Cella a su cumpleaños", escribió en X.

La frase no pasó desapercibida entre los usuarios, ya que mezcló el debate sobre las fotos de Wanda con una de las internas más comentadas del mundo del streaming: la que mantienen Luzu TV y Olga.

El comentario apunta directamente a Nicolás Occhiato, director de Luzu TV, y a Luisito y Bernarda Cella, responsables de Olga, el canal donde Granados es una de las principales figuras.

Por eso, la frase fue interpretada como una doble chicana: por un lado, dejó en claro que no comparte las críticas que recibió Wanda por su físico, y por otro, aprovechó para lanzar una broma sobre la rivalidad entre los seguidores de ambos canales.

Por el momento, ni Wanda Nara ni Nico Occhiato respondieron al comentario de Migue Granados, mientras el cruce sigue generando repercusiones entre los seguidores de ambas plataformas de streaming.

¿Lograron dar con el autor del robo en la casa de Wanda Nara en Milán?

Wanda Nara habló en Primicias Ya (América TV) sobre el traumático robo que sufrió su familia en Milán, calificándolo como una experiencia muy dura para sus hijos que generó impotencia y hasta culpa en los más grandes, y reveló que la Justicia italiana ya identificó al ideólogo del hecho, un avance que se dio luego de que la empresaria ofreciera una recompensa de 100 mil dólares por datos sobre los responsables; además, apuntó contra Mauro Icardi por su silencio, asegurando que lo llamó varias veces tras el robo y nunca obtuvo respuesta.

     

 

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