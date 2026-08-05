El Banco Central renovó el swap con China y extendió su plazo

Según explicaron las autoridades monetarias, esos fondos seguirán destinados a respaldar la estabilidad financiera de la Argentina y a facilitar el comercio y las inversiones entre ambos países.

Una relación que cumple 17 años

El Banco Central destacó que la renovación del swap reafirma "la estrecha cooperación entre ambas instituciones" y la "excelente relación" que mantienen desde hace 17 años, cuando se suscribió el primer acuerdo bilateral.

Con la extensión del plazo a cinco años, el Gobierno busca dotar de mayor previsibilidad a uno de los principales instrumentos de cooperación financiera con China, que en los últimos años fue utilizado para fortalecer las reservas internacionales y respaldar las operaciones comerciales entre ambos países.