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El Banco Central renovó el swap con China y extendió su plazo

El nuevo entendimiento amplía de tres a cinco años la vigencia del acuerdo entre el BCRA y el Banco Popular de China. Además, se mantiene activa una línea de USD5.000 millones para fortalecer la estabilidad financiera.

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El Banco Central renovó el swap con China y extendió su plazo de 3 a 5 años

El Banco Central renovó el swap con China y extendió su plazo de 3 a 5 años

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco de la República Popular de China (PBoC) renovaron este miércoles el acuerdo bilateral de swap de monedas por un monto de RMB130 mil millones, equivalente a unos USD19.000 millones aproximadamente.

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La autoridad monetaria compró US$ 36 millones y retomó la acumulación de divisas después de cortar una extensa racha de intervenciones. (Foto: archivo)

La principal novedad del nuevo convenio es que el plazo de vigencia se amplió de tres a cinco años, una modificación que, según destacaron ambas instituciones, permitirá otorgar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta financiera.

La renovación fue anunciada mediante un comunicado conjunto, en el que se remarcó que el acuerdo fortalece la cooperación entre los bancos centrales de ambos países y consolida una relación que comenzó en 2009, cuando se firmó el primer swap entre Argentina y China.

Se mantiene vigente la activación de USD5.000 millones. Además de la renovación del acuerdo, el comunicado confirmó que continúa vigente la activación de RMB35 mil millones, equivalentes a USD5.000 millones, que había comenzado a implementarse a principios de 2023.

Según explicaron las autoridades monetarias, esos fondos seguirán destinados a respaldar la estabilidad financiera de la Argentina y a facilitar el comercio y las inversiones entre ambos países.

Una relación que cumple 17 años

El Banco Central destacó que la renovación del swap reafirma "la estrecha cooperación entre ambas instituciones" y la "excelente relación" que mantienen desde hace 17 años, cuando se suscribió el primer acuerdo bilateral.

Con la extensión del plazo a cinco años, el Gobierno busca dotar de mayor previsibilidad a uno de los principales instrumentos de cooperación financiera con China, que en los últimos años fue utilizado para fortalecer las reservas internacionales y respaldar las operaciones comerciales entre ambos países.

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