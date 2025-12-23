En vivo Radio La Red
Un ritual simple para hacer en Navidad y atraer abundancia para el 2026

La Navidad marca un punto de cierre y comienzo. En un momento atravesado por balances y nuevas intenciones, un ritual simple puede ayudar a ordenar deseos, soltar lo viejo y enfocar la energía en la abundancia del próximo año.

Un ritual simple para hacer en Navidad y atraer abundancia para el 2026

La Navidad no es solo una fecha de encuentro. También es un portal simbólico entre lo que se termina y lo que empieza. Con el Sol transitando Capricornio y la energía del solsticio todavía presente, el clima astral invita a mirar con realismo el camino recorrido y a sembrar intenciones claras para el año que viene.

image

En astrología, este momento no se asocia a impulsos ni a deseos lanzados al aire, sino a intenciones conscientes. Capricornio representa estructura, compromiso y construcción a largo plazo. Por eso, los rituales de esta etapa no buscan “pedir” desde la fantasía, sino alinear intención, acción y responsabilidad personal.

Atraer abundancia no se limita al dinero. Incluye estabilidad, oportunidades, bienestar, vínculos sanos y energía disponible para sostener lo que se quiere construir en 2026.

El sentido del ritual navideño

Este ritual de Navidad no promete resultados inmediatos ni milagros. Funciona como un acto simbólico de orden interno: cerrar lo que ya cumplió su función y enfocar la energía en lo que se desea atraer con coherencia.

La clave está en hacerlo desde la calma, sin apuro y con honestidad. No importa la hora exacta ni los elementos “perfectos”, sino la intención clara.

Ritual de Navidad para atraer abundancia

1. Preparar el espacio

Elegí un lugar tranquilo. Puede ser una mesa, un rincón del hogar o incluso un espacio al aire libre. Ordená el entorno: el gesto de limpiar y acomodar representa abrir lugar a lo nuevo.

2. Encender una vela

La vela simboliza claridad y enfoque. El color puede ser blanco (intención general), verde (abundancia material) o dorado (prosperidad y estabilidad). Encenderla con conciencia, sin apuro.

3. Escribir y soltar

En un papel, anotá aquello que sentís que te quitó energía durante el año: miedos, hábitos, vínculos o situaciones que ya no querés repetir. Leelo una vez y dejalo a un costado. El objetivo no es revivirlo, sino reconocerlo.

4. Definir la abundancia

En otro papel, escribí qué significa para vos la abundancia en 2026. No solo en términos económicos. Sé concreto, pero realista. Capricornio acompaña las metas que pueden sostenerse con acción.

5. Compromiso personal

Agregá una frase que empiece con: “Me comprometo a…”. Este paso es clave. El ritual no funciona sin responsabilidad personal. La abundancia se construye, no solo se desea.

6. Cierre consciente

Tomá unos minutos para respirar, agradecer lo aprendido y visualizarte transitando el próximo año con mayor estabilidad. Luego, apagá la vela con intención, sin soplarla, como gesto de cuidado de la energía.

Por qué hacerlo en Navidad

La Navidad concentra memoria, emoción y expectativa. Es una fecha que conecta con el pasado y proyecta al futuro. Desde la astrología, este momento es ideal para ordenar deseos y dejar de repetir patrones sin conciencia.

El ingreso del Sol en Capricornio refuerza esta lógica: menos promesas vacías, más intención sostenida.

Un ritual como punto de partida

Este ritual no reemplaza decisiones ni acciones, pero puede ser un ancla simbólica. Un recordatorio de lo que se quiere construir y de la responsabilidad que eso implica.

En tiempos donde todo parece acelerado, tomarse un momento para cerrar el año con conciencia puede ser el primer gesto de verdadera abundancia. Porque atraer no siempre es sumar, muchas veces es ordenar y sostener.

