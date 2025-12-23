Crece la tensión en municipios del Conurbano: piqueteros prendieron fuego un árbol de Navidad en Lanús

A este reclamo se suma la situación de los comedores comunitarios del distrito. Desde las organizaciones sociales advierten que se encuentran desabastecidos y denuncian que el municipio resolvió no entregar alimentos navideños a las familias más vulnerables.

Un conflicto que se amplifica

La protesta ocurre en un contexto de confrontación creciente. Menos de un día antes, el dirigente social Juan Grabois y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales tras el operativo policial contra los cuidacoches. El intercambio dejó al descubierto las tensiones entre los movimientos sociales y las gestiones municipales alineadas con La Cámpora.

Desde la UTEP advirtieron que, sin instancias de diálogo, el conflicto continuará y ratificaron la medida de fuerza frente a las vallas. Con el cierre del año cada vez más cerca, la situación en el Conurbano aparece como un escenario cada vez más volátil, con los movimientos sociales desafiando de forma directa la gestión territorial de los principales intendentes camporistas.