Crece la tensión en municipios del Conurbano: piqueteros prendieron fuego un árbol de Navidad en Lanús

Las cooperativas del Movimiento Evita reclaman mejoras salariales y asistencia alimentaria, además de pedir hablar con el intendente Julián Álvarez. Amenazaron con hacer disturbios como en Quilmes.

Piqueteros prendieron fuego un árbol de Navidad en Lanús. 

Piqueteros prendieron fuego un árbol de Navidad en Lanús. 

La tensión entre los movimientos sociales y los intendentes de La Cámpora sumó este martes un nuevo capítulo en el Conurbano bonaerense. A menos de 24 horas de los incidentes registrados en Quilmes, militantes del Movimiento Evita se movilizaron frente al Municipio de Lanús, gobernado por el intendente Julián Álvarez, y prendieron fuego el árbol navideño del distrito.

Desde las primeras horas de la mañana, trabajadores de cooperativas mantienen una protesta en reclamo de respuestas del Ejecutivo municipal. Aunque en un principio se había informado que el jefe comunal recibiría a los manifestantes, el encuentro finalmente no se concretó. En su lugar, el edificio municipal amaneció vallado y con un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Infantería.

Con los accesos cerrados, uno de los manifestantes exigió públicamente la presencia del intendente y lanzó una advertencia que elevó el nivel de tensión: “Si no baja el intendente, va a pasar lo de Quilmes”.

Reclamos salariales y crisis alimentaria

El conflicto en Lanús pone de relieve una fuerte interna dentro del peronismo bonaerense. Los manifestantes denuncian una situación de precarización laboral, con salarios que rondan los $140.000 mensuales. Según explicaron, trabajan cuatro horas diarias, todos los días, sin insumos ni herramientas y en condiciones que calificaron como indignas.

A este reclamo se suma la situación de los comedores comunitarios del distrito. Desde las organizaciones sociales advierten que se encuentran desabastecidos y denuncian que el municipio resolvió no entregar alimentos navideños a las familias más vulnerables.

Un conflicto que se amplifica

La protesta ocurre en un contexto de confrontación creciente. Menos de un día antes, el dirigente social Juan Grabois y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales tras el operativo policial contra los cuidacoches. El intercambio dejó al descubierto las tensiones entre los movimientos sociales y las gestiones municipales alineadas con La Cámpora.

Desde la UTEP advirtieron que, sin instancias de diálogo, el conflicto continuará y ratificaron la medida de fuerza frente a las vallas. Con el cierre del año cada vez más cerca, la situación en el Conurbano aparece como un escenario cada vez más volátil, con los movimientos sociales desafiando de forma directa la gestión territorial de los principales intendentes camporistas.

