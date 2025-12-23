En vivo Radio La Red
CELEBRACIÓN

Estos son los 5 imperdibles de HBO Max para la semana de Navidad

HBO Max seleccionó los mejores estrenos, clásicos navideños, animaciones y realities culinarios temáticos para celebrar la Navidad. Mirá cuáles son.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Una navidad para escribir y amar

"Una navidad para escribir y amar", el estreno imperdible para esta Navidad. (Foto: Gentileza HBO Max)

HBO Max se prepara para las fiestas y te invita a disfrutar de grandes historias navideñas para compartir el espíritu de celebración: estrenos, clásicos navideños, animaciones y realities culinarios temáticos que te acompañarán en esta época de grandes historias.

No te pierdas el estreno "Una navidad para escribir y amar" donde una novelista se reencuentra con un carpintero y surge un romance entre ellos; los clásicos navideños, "El expreso polar", una bella historia que nos recuerda la magia navideña de la niñez y "Una Navidad de locos", que nos recuerda que las fiestas son el momento ideal para compartir con nuestros seres queridos; y "Navidad en el país de maravillas", una película animada que mezcla un clásico literario y una historia navideña. Además, disfruta de competencias de cocina y pastelería con desafíos navideños como "Campeonato de reposteros: fiestas" y muchos más.

"Una navidad para escribir y amar"

  • Película
  • Sinopsis: Una novelista y un carpintero se reencuentran y descubren que el espíritu navideño puede construir un amor inquebrantable.
  • Elenco: Sasha Pieterse, Mitchell Slaggert, Kaley McCormack, Asia King, Chris Gann, Zuri Hall, Sam Myerson, J. Pena, Amanda Mccants y Omar Aragones
  • Créditos: Dirigida por Jake Helgren y guionada por Sarah Drew. Producida por Sarah Drew, Allie Dvorin, Eric Levin, Sasha Pieterse, Mitchell Slaggert, John Turner, Autumn Federici y Jake Helgren

"El expreso polar"

  • Película
  • Sinopsis: Tarde en la víspera de Navidad, después de que todos se han ido a dormir, un niño sube al misterioso tren que lo espera: El Expreso Polar. Cuando el niño llega al Polo Norte, Papá Noel le ofrece cualquier regalo que desee. El niño pide únicamente una campana del arnés de los renos de Santa. Pero en el camino de regreso, la campana se pierde.
  • Elenco: Tom Hanks, Nona Gaye, Peter Scolari, Michael Jeter, Eddie Deezen y Charles Fleischer.
  • Créditos: Dirigida y guionada por Robert Zemeckis y co-guionada por William Broyles, Jr.
El expreso polar
Foto: Gentileza HBO Max

Foto: Gentileza HBO Max

"Navidad en el país de maravillas"

  • Película
  • Sinopsis: San Nicolás y su pandilla de amigos parten hacia el país de las maravillas para salvar la Navidad de una niña. Tras recibir una nota tardía de la Princesa de Corazones, San Nicolás y sus renos partieron para enmendar el error. Pero en lugar de eso, son recibidos por la malvada y miserable Reina de Corazones, que odia todo lo relacionado con la Navidad… ¡especialmente los regalos! ¿Podrá San Nicolás, con la ayuda de Alicia, el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo, ¿mostrarle a la Reina el verdadero significado de la Navidad y salvar el día antes de que sea demasiado tarde?
  • Elenco: Gerard Butler, Emilia Clarke, Simone Ashley, Mae Muller, Mackenzie Crook, Mawaan Rizwan, Asim Chaudhry, Simon Day, Nicolas Hamilton, Tom Allen, Duncan Wisbey y Eliza Riley.
  • Créditos: Dirigida por Peter Baynton y escrita por Sara Daddy. Basada en el libro escrito por Carys Bexington.

"El duende"

  • Película
  • Sinopsis: Will Ferrell es Buddy, un humano criado por elfos en el Polo Norte quien viaja a Nueva York para encontrar a su verdadero padre.
  • Elenco: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner, Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Peter Dinklage, Amy Sedaris, Michael Lerner, Andy Richter, Kyle Gass y Daniel Tay.
  • Créditos: Dirigida por Jon Favreau y guionada por David Berenbaum. Producida por Kent Alterman, Cale Boyter, Julie Darmody, Toby Emmerich, Jimmy Miller, Jon Berg, Todd Komarnicki y Shauna Robertson.
El duende
Foto: Gentileza HBO Max

Foto: Gentileza HBO Max

"Campeonato de reposteros: fiestas"

  • Reality
  • Sinopsis: Los panaderos compiten en Holiday Kitchen para tener la oportunidad de ganar 50.000 dólares. De bastones de caramelo a galletas de jengibre, una competencia culinaria llena de tradición.
