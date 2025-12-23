Estos son los 5 imperdibles de HBO Max para la semana de Navidad

No te pierdas el estreno "Una navidad para escribir y amar" donde una novelista se reencuentra con un carpintero y surge un romance entre ellos; los clásicos navideños, "El expreso polar", una bella historia que nos recuerda la magia navideña de la niñez y "Una Navidad de locos", que nos recuerda que las fiestas son el momento ideal para compartir con nuestros seres queridos; y "Navidad en el país de maravillas", una película animada que mezcla un clásico literario y una historia navideña. Además, disfruta de competencias de cocina y pastelería con desafíos navideños como "Campeonato de reposteros: fiestas" y muchos más.