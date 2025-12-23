Cómo anotarse para "viajar" al espacio en una misión de la NASA y hasta cuándo hay tiempo

Según informó la agencia espacial estadounidense, la convocatoria estará abierta hasta el 21 de enero de 2026, por lo que queda menos de un mes para anotarse y no quedar afuera de la experiencia.

Cómo será la misión Artemis II de la NASA

artemisII

El vuelo Artemis II tendrá una duración aproximada de 10 días y despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, a más tardar en abril de 2026. La trayectoria de la nave seguirá un patrón en forma de ocho, alcanzando más de 370.000 kilómetros de distancia de la Tierra, unos 7.400 kilómetros más allá de la Luna.

Durante el trayecto, la tripulación pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de Orion, realizará comprobaciones iniciales de los sistemas de la nave y evaluará manualmente su manejo cerca de la Tierra durante los dos primeros días de la misión. Además, varias cargas útiles científicas viajarán a bordo para estudiar la radiación espacial, la salud humana, el comportamiento en condiciones de microgravedad, y las comunicaciones y la navegación espacial.

La misión culminará con una reentrada a alta velocidad en la atmósfera terrestre y un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde un equipo de recuperación de la NASA y del Departamento de Defensa asistirá a la tripulación y recuperará la nave.

La misión Artemis II estará integrada por Reid Wiseman como comandante, Victor Glover como piloto, y Christina Koch y Jeremy Hansen como especialistas de misión. Hansen será, además, el primer astronauta canadiense en participar de una misión lunar.