Cómo anotarse para "viajar" al espacio en una misión de la NASA y hasta cuándo hay tiempo
La agencia espacial de Estados Unidos mantiene abierta una convocatoria global que permite al público formar parte simbólica de una próxima misión histórica.
Queda menos de un mes para que personas de todo el mundo puedan enviar su nombre al espacio como parte de una campaña impulsada por la NASA, que permitirá que los datos de los participantes viajen a bordo de la misión Artemis II, el próximo vuelo tripulado que rodeará la Luna.
La iniciativa, denominada “Send Your Name with Artemis II”, consiste en incluir los nombres en una memoria digital que será transportada en la nave Orion y el cohete SLS, los mismos que llevarán a la tripulación en la misión prevista para 2026.
Quienes participen podrán, además, descargar una tarjeta de embarque digital personalizada, a modo de recuerdo, que certifica que su nombre formará parte simbólica del histórico viaje.
La inscripción es gratuita y se realiza de manera online a través del sitio oficial de la NASA. Para completar el registro, se debe ingresar el nombre y apellido y crear un PIN personal de entre 4 y 7 dígitos, que luego permitirá acceder a la tarjeta digital.
Según informó la agencia espacial estadounidense, la convocatoria estará abierta hasta el 21 de enero de 2026, por lo que queda menos de un mes para anotarse y no quedar afuera de la experiencia.
Cómo será la misión Artemis II de la NASA
El vuelo Artemis II tendrá una duración aproximada de 10 días y despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, a más tardar en abril de 2026. La trayectoria de la nave seguirá un patrón en forma de ocho, alcanzando más de 370.000 kilómetros de distancia de la Tierra, unos 7.400 kilómetros más allá de la Luna.
Durante el trayecto, la tripulación pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de Orion, realizará comprobaciones iniciales de los sistemas de la nave y evaluará manualmente su manejo cerca de la Tierra durante los dos primeros días de la misión. Además, varias cargas útiles científicas viajarán a bordo para estudiar la radiación espacial, la salud humana, el comportamiento en condiciones de microgravedad, y las comunicaciones y la navegación espacial.
La misión culminará con una reentrada a alta velocidad en la atmósfera terrestre y un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde un equipo de recuperación de la NASA y del Departamento de Defensa asistirá a la tripulación y recuperará la nave.
La misión Artemis II estará integrada por Reid Wiseman como comandante, Victor Glover como piloto, y Christina Koch y Jeremy Hansen como especialistas de misión. Hansen será, además, el primer astronauta canadiense en participar de una misión lunar.