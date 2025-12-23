La dolorosa carta de la esposa de Bruce Willis: "Esta Navidad duele"

Hace poco, la esposa del actor reveló que la enfermedad había avanzado y que Bruce Willis necesitaba cuidados las 24 horas, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de ingresarlo en un centro especializado. Esta medida generó críticas en redes sociales, donde algunos seguidores acusaron a la familia de haberlo “abandonado”. Frente a eso, Heming aclaró que la decisión respondió al bienestar de todos y explicó que el propio actor no quería que la casa se adaptara exclusivamente a sus necesidades, en detrimento de sus hijas de 13 y 11 años.

En ese contexto, Demi Moore, exesposa de Willis, salió públicamente a respaldar a Emma y defendió su rol como cuidadora. En una entrevista con Fox News, la actriz fue contundente al afirmar: “Realmente creo que ha hecho un trabajo magistral. Ella ha estado tan dedicada a forjar el camino correcto. Ha tenido la misma cantidad de miedo, fuerza y coraje para navegar por esto”. Sus palabras reforzaron el mensaje de unidad familiar frente a una enfermedad que sigue marcando cada paso del presente.