Apareció la esposa de Christian Petersen en el momento de mayor preocupación: "La vieron saliendo de..."

Zelaschi acompañó desde cerca a su marido en este difícil situación y se mantuvo al margen de ser detectada por la prensa, ocupada en el delicado cuadro de salud de Christian Petersen.

“No hubo rastros de ella en las inmediaciones del hospital hasta el lunes 22, que por primera vez la joven de 30 años fue captada por las cámaras mientras salía del lugar con un gesto serio y de notable preocupación”, detallaron en el citado medio.

Según los primeros datos que se conocieron del parte médico, el reconocido cocinero de 56 años estuvo con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente estable, recibe tratamiento con drogas vasoactivas, presenta arritmia persistente y cursa un cuadro de falla multiorgánica.

En Radio Mitre indicaron hace unos días el chef "se despertó, lloró y también sonrió” en medio de su internación, la cual se conoció públicamente varios días después de ocurrido el episodio. Por el momento, se descartó que sea trasladado dado la gravedad de su cuadro.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi comenzaron su historia de amor en 2018 cuando el cocinero era jurado del programa El gran premio de la cocina (El Trece) y ella participaba como cocinera amateur.

Pese a la diferencia de edad entre los dos, de más de 20 años, decidieron apostar fuerte al sentimiento que los unía y en abril de este año se casaron ante 150 invitados.

Christian Petersen sofia zelaschi 3

El insólito pedido que hizo Christian Petersen antes de su colapso en el volcán Lanín

El detalle sobre la salud de Christian Petersen llamó la atención de los guías y fue dado a conocer mediante un comunicado oficial emitido por la Asociación Argentina de Guías de Montaña.

Fue Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe) que leyó el documento que detalla paso a paso el desarrollo de la actividad y pone el foco en una decisión particular que tomó el propio chef antes de iniciar el ascenso al volcán Lanín.

“Durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio”, señala el texto oficial, en un pedido que llamó la atención del equipo a cargo de la excursión.

Frente a esa solicitud, la organización resolvió adaptar la dinámica de la actividad y en el comunicado se aclaró que se decidió que el chef avanzara de forma individual con respecto al grupo.

Asimismo, se dejó en claro que “siempre estuvo acompañado por un guía cercano y bajo supervisión permanente”, descartando cualquier versión que indicara que Petersen estuvo solo durante el recorrido aventurero.