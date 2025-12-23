Apareció la esposa de Christian Petersen en el momento de mayor preocupación: "La vieron saliendo de..."

Christian Petersen lleva más de una semana internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes después de sufrir una descompensación en medio de una al volcán Lanín junto a un grupo de personas.
El cocinero Christian Petersen lucha por su vida internado en San Martín los Andes tras descompensarse en medio de una excursión al volcán Lanín y se vio por primera vez en el hospital a su esposa, Sofía Zelaschi.
En medio de la preocupación que hay sobre su estado de salud, su esposa Sofía Zelaschi apareció por primera vez en medio de un total silencio ante los medios.
“Desde un primer momento, su mujer se encuentra acompañándolo bajo un total hermetismo. No atendió llamados ni habló con la prensa, dando cuenta de la gravedad de su cuadro”, indicó La Nación.
Y se detalló sobre la reserva que mantuvo la esposa del chef en estos difíciles días: "No hubo rastros de ella en las inmediaciones del hospital hasta hoy, que por primera vez la joven de 30 años fue captada por las cámaras mientras salía del lugar con un gesto serio y de notable preocupación".
Zelaschi acompañó desde cerca a su marido en este difícil situación y se mantuvo al margen de ser detectada por la prensa, ocupada en el delicado cuadro de salud de Christian Petersen.
Según los primeros datos que se conocieron del parte médico, el reconocido cocinero de 56 años estuvo con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente estable, recibe tratamiento con drogas vasoactivas, presenta arritmia persistente y cursa un cuadro de falla multiorgánica.
En Radio Mitre indicaron hace unos días el chef "se despertó, lloró y también sonrió” en medio de su internación, la cual se conoció públicamente varios días después de ocurrido el episodio. Por el momento, se descartó que sea trasladado dado la gravedad de su cuadro.
Christian Petersen y Sofía Zelaschi comenzaron su historia de amor en 2018 cuando el cocinero era jurado del programa El gran premio de la cocina (El Trece) y ella participaba como cocinera amateur.
Pese a la diferencia de edad entre los dos, de más de 20 años, decidieron apostar fuerte al sentimiento que los unía y en abril de este año se casaron ante 150 invitados.
El detalle sobre la salud de Christian Petersen llamó la atención de los guías y fue dado a conocer mediante un comunicado oficial emitido por la Asociación Argentina de Guías de Montaña.
Fue Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe) que leyó el documento que detalla paso a paso el desarrollo de la actividad y pone el foco en una decisión particular que tomó el propio chef antes de iniciar el ascenso al volcán Lanín.
“Durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio”, señala el texto oficial, en un pedido que llamó la atención del equipo a cargo de la excursión.
Frente a esa solicitud, la organización resolvió adaptar la dinámica de la actividad y en el comunicado se aclaró que se decidió que el chef avanzara de forma individual con respecto al grupo.
Asimismo, se dejó en claro que “siempre estuvo acompañado por un guía cercano y bajo supervisión permanente”, descartando cualquier versión que indicara que Petersen estuvo solo durante el recorrido aventurero.