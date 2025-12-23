Limpieza en Boca: los cuatro jugadores que no serán tenidos en cuenta y deberán definir su futuro

Con contratos vigentes hasta 2028 y 2027, respectivamente, Boca les pidió que acerquen ofertas para concretar una salida en este mercado, consciente de que el escenario deportivo no cambiará.

Qué pasa con Briasco y Orsini tras sus préstamos

La situación de Norberto Briasco y Nicolás Orsini es distinta, aunque el desenlace es similar. Ambos futbolistas estuvieron a préstamo durante la última temporada, en Gimnasia y Platense, y desde hace tiempo no forman parte de los planes del club en La Ribera.

Al regresar de sus cesiones, Boca ya les dejó en claro que deberán volver a buscar club, como ocurre con otros jugadores que regresan de préstamos a comienzos del año. La prioridad de la dirigencia es una venta definitiva, aunque no se descarta una nueva cesión si el mercado no ofrece alternativas concretas.

¿Se amplía la lista de salidas en Boca?

Todo indica que esta nómina no será la definitiva. Con el correr de las semanas, Boca evaluará propuestas por otros futbolistas que no tuvieron continuidad o quedaron relegados en la consideración.

Un caso que ya asoma es el de Lucas Blondel, quien tiene encaminada su salida a Argentinos Juniors, en una operación que podría cerrarse en los próximos días.

Mientras el mercado comienza a moverse, Boca avanza con una reestructuración silenciosa pero firme, buscando rearmar su plantel con mayor competitividad y coherencia deportiva. La depuración ya empezó y promete más capítulos en las próximas semanas.