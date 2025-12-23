En vivo Radio La Red
Limpieza en Boca: los cuatro jugadores que no serán tenidos en cuenta y deberán definir su futuro

La dirigencia ya le comunicó a cuatro jugadores de Boca que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada. Con contratos vigentes y distintos escenarios contractuales, el club busca resolver sus salidas en el próximo mercado de pases.

Boca comenzó a delinear el plantel de cara a la temporada 2026 y lo hizo con una decisión clara: reducir nombres que no entran en la consideración deportiva. En ese contexto, cuatro futbolistas ya fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta y deberán buscar una salida en el próximo mercado. Se trata de Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini, todos con realidades distintas, pero con un mismo destino: emigrar en busca de continuidad.

Imagenes notas A24 (42)

La determinación forma parte de una depuración progresiva del plantel, que apunta a liberar cupos y aliviar la estructura salarial. Desde el club fueron claros con los jugadores involucrados y el mensaje fue directo: no habrá más oportunidades en el corto ni mediano plazo.

Por qué Martegani y Janson quedaron fuera del proyecto

Los casos de Martegani y Janson responden a una misma lógica: bajo rendimiento y escasa participación durante 2025. Ambos integraron el plantel profesional a lo largo de toda la temporada, pero nunca lograron consolidarse ni ganarse un lugar estable en la consideración de los distintos cuerpos técnicos.

Martegani apenas disputó dos partidos oficiales, mientras que Janson jugó seis encuentros, casi siempre ingresando desde el banco de suplentes. En el tramo final del año, incluso durante el interinato de Claudio Úbeda, dejaron de ser convocados, una señal clara de su pérdida de protagonismo.

Con contratos vigentes hasta 2028 y 2027, respectivamente, Boca les pidió que acerquen ofertas para concretar una salida en este mercado, consciente de que el escenario deportivo no cambiará.

Qué pasa con Briasco y Orsini tras sus préstamos

La situación de Norberto Briasco y Nicolás Orsini es distinta, aunque el desenlace es similar. Ambos futbolistas estuvieron a préstamo durante la última temporada, en Gimnasia y Platense, y desde hace tiempo no forman parte de los planes del club en La Ribera.

Al regresar de sus cesiones, Boca ya les dejó en claro que deberán volver a buscar club, como ocurre con otros jugadores que regresan de préstamos a comienzos del año. La prioridad de la dirigencia es una venta definitiva, aunque no se descarta una nueva cesión si el mercado no ofrece alternativas concretas.

¿Se amplía la lista de salidas en Boca?

Todo indica que esta nómina no será la definitiva. Con el correr de las semanas, Boca evaluará propuestas por otros futbolistas que no tuvieron continuidad o quedaron relegados en la consideración.

Un caso que ya asoma es el de Lucas Blondel, quien tiene encaminada su salida a Argentinos Juniors, en una operación que podría cerrarse en los próximos días.

Mientras el mercado comienza a moverse, Boca avanza con una reestructuración silenciosa pero firme, buscando rearmar su plantel con mayor competitividad y coherencia deportiva. La depuración ya empezó y promete más capítulos en las próximas semanas.

