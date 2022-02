Un tiktoker reveló cómo se elabora un Filet-O-Fish de McDonald's y obtuvo más de 6 millones de visitas

Seguido a eso, se ve cómo se calienta el pan que luego se coloca en la cajita. Luego se le pone la salsa tártara, la mitad de una rebanada de queso y finalmente el trozo de pescado que ya está previamente preparado. Se coloca entonces la parte de abajo del bollo y se cierra la caja para llevarlo al mostrador.

"No sé por qué no hacen la rebanada completa, pero se supone que se debe hacer con la mitad", comentó el tiktoker. El video, que ya superó las 6.7 millones de visitas, obtuvo también miles de comentarios. “Yo creo que la mitad de la rebanada de queso está bien. Quiero saborear el pescado, no el queso”, escribió un usuario. “¿Por qué McDonald’s no lo llamó simplemente McFish?”, cuestiona un tercero.