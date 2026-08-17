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El Gobierno prepara una asistencia humanitaria especial para Colombia tras el terremoto

El Gobierno de Javier Milei organiza un operativo para asistir a las regiones más afectadas por el sismo del 10 de agosto. La misión incluirá equipamiento y personal del Ejército que colaborará en las tareas de emergencia.

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El Gobierno prepara un avión Hércules con asistencia humanitaria para Colombia tras el terremoto. (Foto: Reuters)

El Gobierno prepara un avión Hércules con asistencia humanitaria para Colombia tras el terremoto. (Foto: Reuters)

A casi una semana del terremoto que provocó una tragedia en Colombia, el Gobierno argentino prepara el envío de un avión Hércules con asistencia humanitaria hacia las zonas más afectadas. La aeronave partiría este martes y trasladará también a un grupo de voluntarios del Ejército.

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El operativo está siendo coordinado por el Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo del teniente general Carlos Alberto Presti, que trabaja en los últimos detalles de la misión.

De acuerdo con la información divulgada por Noticias Argentinas, entre los elementos que serán enviados se encuentran una planta potabilizadora de agua y una cocina de campaña militar. A esto se sumará una comitiva de militares argentinos que participará en tareas de rescate y asistencia en territorio colombiano.

El equipamiento será trasladado en un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, una aeronave utilizada para operaciones de transporte táctico y estratégico.

La misión argentina se desplegará mientras los equipos de emergencia colombianos continúan trabajando en las zonas devastadas por el terremoto. Con el paso de los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros disminuyen y en algunos sectores ya comenzaron las tareas de remoción con maquinaria pesada.

La ayuda argentina tras la tragedia del terremoto en Colombia

Hasta el anuncio del operativo, el Gobierno argentino había enviado un mensaje de solidaridad enviado por el canciller Pablo Quirno el mismo día en que ocurrió el desastre.

A través de su cuenta de X, el funcionario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó el respaldo de la Argentina al pueblo colombiano.

En esa misma publicación, Quirno aseguró que el Gobierno de Javier Milei estaba en contacto con las autoridades del país afectado y había puesto a disposición la asistencia que fuera necesaria.

“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, había señalado el canciller.

Sin embargo, hasta este domingo no se había concretado un operativo de ayuda coordinado entre el Gobierno argentino y la administración de Abelardo de la Espriella.

Ahora, el Ejecutivo avanzó con el envío de recursos y personal para colaborar directamente con las tareas que se desarrollan en las zonas más castigadas por el terremoto.

El terremoto que dejó una emergencia en Colombia

El sismo ocurrió el 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4. El fenómeno provocó una enorme destrucción en distintas regiones del país y dejó cientos de víctimas. Ya se contabilizan al menos 289 personas fallecidas.

A casi una semana del desastre, los equipos de rescate continúan trabajando entre las estructuras colapsadas mientras las autoridades avanzan con la remoción de escombros y la asistencia a las familias que perdieron sus viviendas.

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