En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Rodolfo Arruabarrena
FÚTBOL

Atención, Boca: la decisión de Arruabarrena con Enner Valencia para la Copa Sudamericana

El delantero ecuatoriano completó su puesta a punto y viajará con el plantel a Paraguay para la vuelta de los octavos. Los detalles del plan del DT.

Banner Seguinos en google DESK
Atención, Boca: la decisión de Arruabarrena con Enner Valencia para la Copa Sudamericana

La espera llegó a su fin en el mundo xeneize. Tras completar una rutina de adaptación y reacondicionamiento físico y futbolístico, Enner Valencia integrará la lista de convocados que dará a conocer Rodolfo Arruabarrena para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta. El encuentro se disputará este martes en Paraguay, escenario donde el experimentado delantero ecuatoriano podría sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta azul y oro.

Leé también El curioso apodo que le pusieron a Santiago Ascacibar por su impresionante racha goleadora en Boca
Santiago Ascacibar

El arribo de Valencia a Brandsen 805 se gestó para cubrir la baja por lesión de Adam Bareiro, respondiendo a la necesidad del cuerpo técnico de incorporar un atacante que incremente la efectividad del equipo en el área rival.

Enner Valencia será titular o irá al banco ante Recoleta

En principio, el atacante de 36 años no formará parte de la alineación inicial. La intención del entrenador es mantener un criterio de progresión con el futbolista, motivo por el cual evitó apresurar su estreno en los compromisos anteriores pese a las urgencias ofensivas del plantel.

Aunque Arruabarrena no confirmó la formación en el predio de Ezeiza debido a que priorizó los trabajos de recuperación física tras la igualdad contra Platense, las señales apuntan a que el nueve titular en Paraguay será Miguel Merentiel, quien viene de reencontrarse con el gol durante los minutos que sumó en Vicente López. En ese esquema, Valencia aguardará su oportunidad en el banco de suplentes.

Cabe destacar que el conjunto de La Ribera llega a este compromiso con un resultado a favor de 3-1 obtenido en la ida de los octavos de final.

Cómo fue la inactividad previa de Enner Valencia antes de llegar a Boca

El máximo goleador de la historia de la selección de Ecuador llegó a la institución de La Ribera en condición de futbolista libre. Su etapa previa se desarrolló en el Pachuca de México, donde registró una marca de 26 goles en 47 partidos.

Su falta de rodaje reciente se debe a que no disputaba minutos oficiales desde la eliminación de la Copa del Mundo 2026. En dicho certamen internacional, el delantero disputó los cuatro partidos como titular con la selección de Ecuador, registrando su última participación el 30 de junio en la derrota 2-0 frente a México.

Debido a ese mes de inactividad, Arruabarrena optó por no citarlo para el primer cruce ante Recoleta hasta que completara el acondicionamiento correspondiente.

Qué dijo Enner Valencia sobre su llegada al club

Al momento de asumir este nuevo paso en su carrera, el atacante expresó sus expectativas respecto al compromiso asumido con la camiseta xeneize: "Gracias a Dios se ha dado una linda oportunidad. Me ilusiona mucho y espero hacer las cosas bien. Quiero decirle a los hinchas que voy a dar todo de mí para poder lograr campeonatos. Tengo una responsabilidad muy grande, espero poder estar a la altura".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Rodolfo Arruabarrena Copa Sudamericana
Notas relacionadas
¿Cuándo debuta Enner Valencia en Boca? El plan del Vasco Arruabarrena con el delantero ecuatoriano
Boca empató 1-1 ante Platense y repartió puntos con el conjunto de Martín Palermo
"Ahora toca...": el mensaje de Leandro Paredes luego de su lesión contra Platense

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar