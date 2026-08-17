Atención, Boca: la decisión de Arruabarrena con Enner Valencia para la Copa Sudamericana

Cabe destacar que el conjunto de La Ribera llega a este compromiso con un resultado a favor de 3-1 obtenido en la ida de los octavos de final.

Cómo fue la inactividad previa de Enner Valencia antes de llegar a Boca

El máximo goleador de la historia de la selección de Ecuador llegó a la institución de La Ribera en condición de futbolista libre. Su etapa previa se desarrolló en el Pachuca de México, donde registró una marca de 26 goles en 47 partidos.

Su falta de rodaje reciente se debe a que no disputaba minutos oficiales desde la eliminación de la Copa del Mundo 2026. En dicho certamen internacional, el delantero disputó los cuatro partidos como titular con la selección de Ecuador, registrando su última participación el 30 de junio en la derrota 2-0 frente a México.

Debido a ese mes de inactividad, Arruabarrena optó por no citarlo para el primer cruce ante Recoleta hasta que completara el acondicionamiento correspondiente.

Qué dijo Enner Valencia sobre su llegada al club

Al momento de asumir este nuevo paso en su carrera, el atacante expresó sus expectativas respecto al compromiso asumido con la camiseta xeneize: "Gracias a Dios se ha dado una linda oportunidad. Me ilusiona mucho y espero hacer las cosas bien. Quiero decirle a los hinchas que voy a dar todo de mí para poder lograr campeonatos. Tengo una responsabilidad muy grande, espero poder estar a la altura".