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Video del desperado momento en el que le roban un millón de dólares a jubilados: gritos y tensión total

Desgarrador video de la jubilada mientras se escapan los ladrones que la desvalijaron: se llevaron un millón de dólares. Mirala.

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Video del desperado momento en el que le roban un millón de dólares a jubilados: gritos y tensión total

Una pareja de jubilados de Santa Fe vivió una verdadera pesadilla cuando fue víctima de un sofisticado cuento del tío que terminó con el robo de casi un millón de dólares, los ahorros de toda una vida. El episodio culminó con una escena desgarradora: al darse cuenta de que habían sido engañados, los adultos mayores comenzaron a gritar desesperados mientras los delincuentes escapaban con el millonario botín.

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Todo comenzó cerca de las 18.30, cuando la pareja recibió una llamada telefónica que parecía inofensiva. Del otro lado de la línea, una persona se hizo pasar por su hija —o alguien muy cercano a ella— y les advirtió que debían entregar los dólares que tenían guardados porque serían retirados por supuestos empleados bancarios.

Convencidos de que se trataba de un trámite legítimo, los jubilados abrieron la puerta de su vivienda, ubicada en la zona de Francia y Gobernador Vera, en la ciudad de Santa Fe.

Minutos después llegaron los falsos representantes del banco. Los delincuentes portaban identificaciones apócrifas del Banco Nación y actuaban con tal seguridad que lograron ganarse la confianza de las víctimas.

Lo más inquietante del caso es que, según trascendió, los ladrones contaban con información extremadamente precisa sobre los movimientos de la familia y, sobre todo, sobre el lugar exacto donde estaban escondidos los ahorros.

La maniobra parecía perfectamente planificada. Para transportar el dinero utilizaron cuatro cajas ploteadas con logos e identificaciones del Correo Argentino, un detalle que reforzó aún más la apariencia de legalidad de la operación.

Pero una vez que encontraron el efectivo, la actuación terminó de golpe.

Según reconstruyeron los investigadores, los delincuentes empujaron violentamente a los jubilados, tomaron las cajas con el dinero y escaparon corriendo de la vivienda.

Fue entonces cuando las víctimas comprendieron lo que acababa de ocurrir: los gritos desesperados de la pareja resonaron en plena cuadra mientras intentaban pedir ayuda. Sin embargo, los asaltantes ya estaban huyendo.

La fuga quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a los sospechosos correr con las cajas hasta abordar un Peugeot negro que los esperaba a pocos metros de la casa para facilitar la huida.

Ahora la investigación se centra en identificar a los integrantes de la banda y determinar cómo obtuvieron información tan detallada sobre las víctimas y la ubicación del dinero.

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