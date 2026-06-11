Astrología mundialista: qué dicen los astros sobre el partido inaugural y la energía que marcará en el Mundial

Rituales astrológicos para blindar tu casa contra la mala vibra

Para transitar este mes de locura total con la salud mental intacta y aportarle tu granito de arena energético a la mística popular, el cielo de este jueves aconseja trabajar la limpieza de los ambientes. Antes de que empiece la ceremonia inaugural, aprovechá para sahumar el living de tu casa con sándalo o ruda para disipar la pesadez y abrir los caminos de la alegría.

Viví el torneo con pasión pero acordate de desconectar la cabeza cuando termine el partido. La energía de Géminis en el Sol puede volverse muy mental y generar insomnio si te quedás enganchado debatiendo en las redes hasta la madrugada. Disfrutá del espectáculo más hermoso de la tierra, confiá en el destino y dejá que la magia del fútbol ruede bajo el amparo de los astros.

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