Virginia Da Cunha tiene 19 años más que su novio y respondió a las críticas con unas fotos en la que mostró todo

Después hizo referencia a sus años posteriores y contó: “A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente”.

Pero fue una de las imágenes más recientes la que terminó convirtiéndose en el centro de la publicación. Virginia compartió una selfie en bikini frente al espejo y la acompañó con una frase contundente: “A mis 40”.

La artista también mostró una fotografía junto a Samir y reveló un dato sobre su relación: “A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo”.

De esta manera, Virginia dejó en claro que los 19 años de diferencia no representan un problema para la pareja y que, para ella, el vínculo está muy lejos de quedar definido por la edad.

“No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís”, reflexionó. Y agregó: “Hay quienes involucionan y quienes evolucionan”.

“La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida”, concluyó.

La relación entre Virginia y Samir comenzó a ocupar cada vez más espacio en sus redes sociales. La cantante comparte allí momentos de su vida cotidiana, viajes, paseos y proyectos musicales junto al DJ y productor.

A comienzos de este año, además, Virginia había realizado un extenso balance sobre lo que significó para ella el 2025. En aquella publicación habló de su regreso a los escenarios con Bandana, pero también dedicó varias palabras al vínculo que había comenzado con Samir.

“Conocí al hombre más hermoso y sorprendente de este planeta. Nos unen las diferencias tanto como las similitudes. Somos dos locos que vivimos de la música y vemos el mundo de la misma manera”, había escrito.

La pareja incluso decidió llevar su vínculo un paso más allá y compartir un símbolo. Según contó Virginia, ambos se tatuaron el número 22, al que definieron como un “número maestro” y relacionaron con “el Loco del Tarot, el niño eterno, el que viene a abrir caminos y vivir fuera de las normas”.

Además, bajo ese mismo concepto crearon un proyecto musical juntos.

Así, mientras los comentarios sobre la diferencia de edad aparecen alrededor de la pareja, Virginia eligió responder de una manera contundente: mostrando cómo se siente, cómo está y dejando en claro que para ella los números no definen una relación ni una vida.