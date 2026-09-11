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Virginia Da Cunha tiene 19 años más que su novio y respondió a las críticas con unas fotos en la que mostró todo

A los 44, Virginia Da Cunha se cansó de las críticas por ser 19 años mayor que su pareja: las contundentes fotos con las que decidió despejar las dudas y las críticas. Miralas.

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Virginia Da Cunha tiene 19 años más que su novio y respondió a las críticas con unas fotos en la que mostró todo

Virginia Da Cunha vive un gran momento personal junto a Samir Jaliff, DJ y productor musical, pero la diferencia de edad entre ambos no pasó desapercibida. La cantante de Bandana tiene 19 años más que su pareja y, lejos de esquivar los comentarios, decidió hablar del tema en sus redes sociales y mostrar una imagen que rápidamente llamó la atención.

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La artista compartió una serie de fotografías correspondientes a distintas etapas de su vida y aprovechó la publicación para dejar en claro qué piensa sobre el paso del tiempo, la edad y las críticas que puede recibir una mujer por su apariencia o por elegir una pareja más joven.

La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años”, escribió Virginia.

En sus historias de Instagram, la cantante hizo un repaso por diferentes momentos de su vida. Primero mostró una imagen de cuando tenía 20 años y recordó cómo se veía en aquella época. “A mis 20. La tenía tan clara que me veía bien con 40 kilos”, expresó.

Después hizo referencia a sus años posteriores y contó: “A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente”.

Pero fue una de las imágenes más recientes la que terminó convirtiéndose en el centro de la publicación. Virginia compartió una selfie en bikini frente al espejo y la acompañó con una frase contundente: “A mis 40”.

La artista también mostró una fotografía junto a Samir y reveló un dato sobre su relación: “A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo”.

De esta manera, Virginia dejó en claro que los 19 años de diferencia no representan un problema para la pareja y que, para ella, el vínculo está muy lejos de quedar definido por la edad.

No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís, reflexionó. Y agregó: “Hay quienes involucionan y quienes evolucionan”.

“La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida”, concluyó.

La relación entre Virginia y Samir comenzó a ocupar cada vez más espacio en sus redes sociales. La cantante comparte allí momentos de su vida cotidiana, viajes, paseos y proyectos musicales junto al DJ y productor.

A comienzos de este año, además, Virginia había realizado un extenso balance sobre lo que significó para ella el 2025. En aquella publicación habló de su regreso a los escenarios con Bandana, pero también dedicó varias palabras al vínculo que había comenzado con Samir.

Conocí al hombre más hermoso y sorprendente de este planeta. Nos unen las diferencias tanto como las similitudes. Somos dos locos que vivimos de la música y vemos el mundo de la misma manera”, había escrito.

La pareja incluso decidió llevar su vínculo un paso más allá y compartir un símbolo. Según contó Virginia, ambos se tatuaron el número 22, al que definieron como un “número maestro” y relacionaron con “el Loco del Tarot, el niño eterno, el que viene a abrir caminos y vivir fuera de las normas”.

Además, bajo ese mismo concepto crearon un proyecto musical juntos.

Así, mientras los comentarios sobre la diferencia de edad aparecen alrededor de la pareja, Virginia eligió responder de una manera contundente: mostrando cómo se siente, cómo está y dejando en claro que para ella los números no definen una relación ni una vida.

En pocas palabras

  • Virginia Da Cunha respondió a críticas por su relación con DJ Samir Jaliff, 19 años menor.
  • La actriz compartió fotos de distintas etapas de su vida para reflexionar sobre la edad y las apariencias.
  • Da Cunha afirmó que la edad es una
Resumen generado por Thinkindot AI
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