Adelantan el aumento para AUH de ANSES: los nuevos montos de octubre

Jubilación mínima: pasa a $435.920,06 . En caso de mantenerse el bono de $70.000, el total consolidado a cobrar asciende a $505.920,06 .

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: equivale al 70% del haber mínimo, situándose en $305.144,04 . De ratificarse el bono completo, el monto final alcanza los $375.144,04 .

Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 Hijos: percibe el haber equivalente a una jubilación mínima de $435.920,06 , la cual llega a $505.920,06 sumando el bono adicional.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% del haber mínimo, fijándose en $348.736,04. Con la incorporación del bono de $70.000, el cobro de bolsillo total resulta en $418.736,04.

¿Cómo se calcula el incremento mensual de ANSES?

La actualización de las prestaciones se rige por el esquema de movilidad estipulado por el Decreto 274/2024. Esta normativa establece que los montos de la ANSES se ajustan en forma mensual tomando como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a dos meses atrás.

En esta oportunidad, la liquidación de octubre aplica el porcentaje de inflación registrado en el mes de agosto, el cual fue formalmente de un 1,7%. El mecanismo tiene por objeto indexar de manera directa la capacidad de compra de los beneficiarios respecto del movimiento del nivel general de precios.

¿Cuál es el calendario de pago de ANSES para octubre de 2026?

El cronograma de acreditación de haberes se despliega en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 : 8 de octubre

DNI terminados en 1 : 9 de octubre

DNI terminados en 2 : 13 de octubre

DNI terminados en 3 : 14 de octubre

DNI terminados en 4 : 15 de octubre

DNI terminados en 5 : 16 de octubre

DNI terminados en 6 : 19 de octubre

DNI terminados en 7 : 20 de octubre

DNI terminados en 8 : 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo: