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Adelantan el aumento para AUH de ANSES: los nuevos montos de octubre

El organismo previsional oficializó la actualización correspondiente al IPC de agosto. El incremento alcanzará a las asignaciones familiares, haberes mínimos y pensiones no contributivas.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
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Los nuevos montos de octubre para la AUH de ANSES (Foto: A24.com).

Los nuevos montos de octubre para la AUH de ANSES (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,7% en octubre de 2026 para todas sus prestaciones, elevando el haber mínimo jubilatorio a $435.920,06 (que alcanza los $505.920,06 en caso de ratificarse el bono de $70.000) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) a un valor total de $156.648,54, garantizando un cobro neto en mano de $125.318,83 tras la retención del 20%.

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¿Cuánto cobra la AUH de ANSES en octubre de 2026?

El haber bruto de las asignaciones familiares y universales se actualiza un 1,7% respecto de los valores de septiembre. Debido a que la ANSES liquida mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación anual de la Libreta AUH, el dinero efectivo de bolsillo queda estructurado del siguiente modo:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): monto total de $156.648,54. El cobro neto directo en mano (80%) es de $125.318,83, mientras que el acumulado retenido (20%) equivale a $31.329,71.

  • Asignación por Embarazo (AUE): monto total de $156.648,54. El cobro neto directo en mano (80%) es de $125.318,83, con una retención mensual de $31.329,71.

  • AUH por Discapacidad: monto total de $509.554,56. El cobro neto directo en mano (80%) es de $407.643,65, mientras que el retenido es de $101.910,91.

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Primer tramo): $78.145,48 (se liquide al 100% sin retención retenida).

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $244.536,77 (pago 100% directo).

Para liquidar el 20% acumulado durante el año, los titulares deben acreditar los controles de salud, el esquema obligatorio de vacunación y la asistencia escolar regular mediante el formulario de Libreta AUH en la plataforma Mi ANSES.

¿Cómo quedan las jubilaciones y pensiones con el nuevo aumento?

El ajuste también modifica las escalas previsionales del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Los valores ajustados para el cobro del próximo mes quedan configurados según la percepción o no del refuerzo económico extraordinario:

  • Jubilación mínima: pasa a $435.920,06. En caso de mantenerse el bono de $70.000, el total consolidado a cobrar asciende a $505.920,06.

  • Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: equivale al 70% del haber mínimo, situándose en $305.144,04. De ratificarse el bono completo, el monto final alcanza los $375.144,04.

  • Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 Hijos: percibe el haber equivalente a una jubilación mínima de $435.920,06, la cual llega a $505.920,06 sumando el bono adicional.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% del haber mínimo, fijándose en $348.736,04. Con la incorporación del bono de $70.000, el cobro de bolsillo total resulta en $418.736,04.

¿Cómo se calcula el incremento mensual de ANSES?

La actualización de las prestaciones se rige por el esquema de movilidad estipulado por el Decreto 274/2024. Esta normativa establece que los montos de la ANSES se ajustan en forma mensual tomando como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a dos meses atrás.

En esta oportunidad, la liquidación de octubre aplica el porcentaje de inflación registrado en el mes de agosto, el cual fue formalmente de un 1,7%. El mecanismo tiene por objeto indexar de manera directa la capacidad de compra de los beneficiarios respecto del movimiento del nivel general de precios.

¿Cuál es el calendario de pago de ANSES para octubre de 2026?

El cronograma de acreditación de haberes se despliega en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 13 de octubre

  • DNI terminados en 3: 14 de octubre

  • DNI terminados en 4: 15 de octubre

  • DNI terminados en 5: 16 de octubre

  • DNI terminados en 6: 19 de octubre

  • DNI terminados en 7: 20 de octubre

  • DNI terminados en 8: 21 de octubre

  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 13 de octubre

  • DNI terminados en 3: 14 de octubre

  • DNI terminados en 4: 15 de octubre

  • DNI terminados en 5: 16 de octubre

  • DNI terminados en 6: 19 de octubre

  • DNI terminados en 7: 20 de octubre

  • DNI terminados en 8: 21 de octubre

  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

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