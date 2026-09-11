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El gran logro de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, con solo 18 años

Tras terminar el colegio secundario se conoció otro importante paso que dio Uma, la hija de la diputada Amalia Granata y el DT de fútbol Cristian Fabbiani.

11 sept 2026, 11:30
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El gran logro de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, con solo 18 años

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El gran logro de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, con solo 18 años

Amalia Granata y el Ogro Fabbiani se separaron en 2008 luego de una breve pero intensa relación de la cual nació Uma, la única hija de la pareja. Luego los dos hicieron su camino y la diputada formó después familia con su marido Leo Squarzon y el pequeño Roque.

Luego de años de distancia y desacuerdos, el vínculo entre los dos mejoró notablemente en los últimos meses y ambos se reencontraron en el acto de graduación de su hija cuando terminó el colegio secundario.

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Los años pasan y los chicos van creciendo y haciendo su propio camino. Tal es el caso de Uma, de 18 años, quien tras terminar la etapa del colegio secundario siguió adelante con la práctica de su deporte favorito: el hockey.

Luego de muchos años de costancia y buenos desempeños, la joven llegó a la Primera División del Club San Carlos e incluso se transformó en la capitana del equipo, según consignó Paparazzi.

Se sabe que llevar la cinta de capitán significa una responsabilidad extra y también absoluta confianza en sus condiciones deportivas y liderazgo para cualquier grupo.

“Primera siempre, del minuto cero. Me dieron mucha confianza”, afirmaba la hija de Amalia y el Ogro en una nota con el ciclo ESPN Hockey en 2025.

Lo cierto es que Uma consiguió así afianzarse en el deporte que practica hace varios años y con el apoyo total de sus compañeras de equipo. "Siempre alentándome, dándome confianza para que pueda dar todo en la cancha”, aseguró entusiasmada por ese buen presente en el hockey.

¡A seguir!

Cómo fue el reencuentro de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani por el egreso de Uma

Tras muchos años de distancia, Amalia Granata y Cristian el Ogro Fabbiani se reunieron por un importante evento que tuvo a su hija Uma como protagonista.

La adolescente celebró la finalización de la etapa del colegio secundario y reunió a toda la familia en un día a puro sol al aire libre y disfrutó de volver a ver a sus padres unidos para tal importante acontecimiento.

Uma incluso también estuvo distanciada de su papá varios años. Desde las redes sociales, tanto la diputada de Santa Fe como el exfutbolista y actual DT compartieron imágenes del inolvidable evento familiar.

Amalia Granata asistió al acto acompañada de su marido Leo Squarzon y el pequeño Roque, mientras que el Ogro hizo lo propio con su mujer Gimena Vascon y sus dos hijos, Santino y Ámbar.

Incluso en una de las postales que compartieron en las redes posaron con las familias todos unidos por Uma, feliz por la finalización de su etapa de colegio secundario y en un día que seguramente recordarán para siempre.

     

 

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