El gran logro de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, con solo 18 años

Se sabe que llevar la cinta de capitán significa una responsabilidad extra y también absoluta confianza en sus condiciones deportivas y liderazgo para cualquier grupo.

“Primera siempre, del minuto cero. Me dieron mucha confianza”, afirmaba la hija de Amalia y el Ogro en una nota con el ciclo ESPN Hockey en 2025.

Lo cierto es que Uma consiguió así afianzarse en el deporte que practica hace varios años y con el apoyo total de sus compañeras de equipo. "Siempre alentándome, dándome confianza para que pueda dar todo en la cancha”, aseguró entusiasmada por ese buen presente en el hockey.

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Cómo fue el reencuentro de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani por el egreso de Uma

Tras muchos años de distancia, Amalia Granata y Cristian el Ogro Fabbiani se reunieron por un importante evento que tuvo a su hija Uma como protagonista.

La adolescente celebró la finalización de la etapa del colegio secundario y reunió a toda la familia en un día a puro sol al aire libre y disfrutó de volver a ver a sus padres unidos para tal importante acontecimiento.

Uma incluso también estuvo distanciada de su papá varios años. Desde las redes sociales, tanto la diputada de Santa Fe como el exfutbolista y actual DT compartieron imágenes del inolvidable evento familiar.

Amalia Granata asistió al acto acompañada de su marido Leo Squarzon y el pequeño Roque, mientras que el Ogro hizo lo propio con su mujer Gimena Vascon y sus dos hijos, Santino y Ámbar.

Incluso en una de las postales que compartieron en las redes posaron con las familias todos unidos por Uma, feliz por la finalización de su etapa de colegio secundario y en un día que seguramente recordarán para siempre.