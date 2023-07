 Wanda Nara: Qué es el mieloma múltiple, el raro cáncer que tendría  

La leucemia se origina a partir de un aumento descontrolado de las células de la sangre y/o de la médula ósea. En el linfoma, esta proliferación se genera en los ganglios linfáticos y en el mieloma múltiple, en las células plasmáticas -productoras de anticuerpos- de la médula ósea.

Las células plasmáticas son un tipo de glóbulo blanco en la médula ósea. En esta afección, un grupo de células plasmáticas se tornan cancerosas y se multiplican. La enfermedad puede dañar los huesos, el sistema inmunológico, los riñones y el recuento de glóbulos rojos.

Puede no haber síntomas o que sean poco específicos, como pérdida de apetito, dolor en los huesos y fiebre.

Para el tratamiento se incluyen el uso de medicamentos, quimioterapia, corticosteroides, radioterapia o trasplante de células madre.

Chiche Gelblung reveló el verdadero diagnóstico de Wanda Nara: "No es leucemia, es..."

Tras la internación de Wanda Nara comenzó a especularse cuál sería su diagnóstico. De forma temprana, Jorge Lanata sorprendió al revelar en su programa por Radio Mitre que la conductora tiene leucemia, generando un gran escándalo. Sin embargo, ahora Chiche Gelblung lo desmintió y contó que Nara tiene otra enfermedad.

Desde su programa radial, Chiche dio a entender que el diagnóstico que revelaron de Wanda es falso. El periodista aclaró que mantuvo una conversación con alguien muy cercana al tema y le brindó una información diferente.

Según él, el diagnóstico de la rubia "no es leucemia, sino un mieloma". Por otra parte, desmintió las tres fuentes consultadas por Lanata y justificó su teoría: "Wanda no se habla con casi nadie de su familia. No se habla con el padre, entiendo que ahora habla poco con la madre, que la madre ni habla con los periodistas, y con la que habla todo es con Zaira, que ni siquiera está en la Argentina".

"La información que tengo yo es que tiene un mieloma, que es como otro nombre del cáncer. Es un mieloma indolente, o sea que ella no tiene síntomas, salvo esa subida de plaquetas terrible, y que eso fue el síntoma que disparó todos los exámenes. Me parece", confirmó Gelblung.