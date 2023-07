Chiche Gelblung reveló el verdadero diagnóstico de Wanda Nara: "No es leucemia, es..."

Según él, el diagnóstico de la rubia "no es leucemia, sino un mieloma". Por otra parte, desmintió las tres fuentes consultadas por Lanata y justificó su teoría: "Wanda no se habla con casi nadie de su familia. No se habla con el padre, entiendo que ahora habla poco con la madre, que la madre ni habla con los periodistas, y con la que habla todo es con Zaira, que ni siquiera está en la Argentina".

"La información que tengo yo es que tiene un mieloma, que es como otro nombre del cáncer. Es un mieloma indolente, o sea que ella no tiene síntomas, salvo esa subida de plaquetas terrible, y que eso fue el síntoma que disparó todos los exámenes. Me parece", confirmó Gelblung.

La desesperada reacción de Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara, ante la confirmación de su enfermedad

La familia de Wanda Nara atraviesa un momento muy difícil ya que, tras unos estudios médicos por chequeo, la conductora descubrió que tiene un problema grave. La noticia la trataron de guardar herméticamente, pero no pudieron.

Fue Jorge Lanata el que confirmó al aire por su programa de radio que la rubia tiene leucemia, generando el repudio de todos y un grave problema en el seno familiar: Valentino, el hijo mayor de 14 años de Wanda, se enteró por los medios y tuvo una desesperada reacción.

"Sé porque soy muy amigo de Wanda que Valentino no sabía nada. Y me consta que le estaba preguntando a la tía, a Zai, que estaba afuera, qué era lo que pasaba. Ella le decía: "nada, nada... Ya te van a contar". Y escuchó y fue y les preguntó: "mamá, ¿tiene tal cosa...?" Esas cosas me matan. Porque que un hijo se entere", cantó Marcelo Tinelli en el nuevo programa A la tarde, América.

"Yo hablo directamente con ella, poco porque es un momento difícil. Desde el viernes le vengo escribiendo, mis hijas también... Tengo chats que no voy a mostrar entre los hijos, la tía. Eso me dolió mucho. Me pegó mucho. Cuando un hijo te pregunta "¿mamá tiene esto?"... Me partió el corazón", sentenció el conductor.