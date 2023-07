La desesperada reacción de Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara, ante la confirmación de su enfermedad

"Sé porque soy muy amigo de Wanda que Valentino no sabía nada. Y me consta que le estaba preguntando a la tía, a Zai, que estaba afuera, qué era lo que pasaba. Ella le decía: "nada, nada... Ya te van a contar". Y escuchó y fue y les preguntó: "mamá, ¿tiene tal cosa...?" Esas cosas me matan. Porque que un hijo se entere", cantó Marcelo Tinelli en el nuevo programa A la tarde, América.

"Yo hablo directamente con ella, poco porque es un momento difícil. Desde el viernes le vengo escribiendo, mis hijas también... Tengo chats que no voy a mostrar entre los hijos, la tía. Eso me dolió mucho. Me pegó mucho. Cuando un hijo te pregunta "¿mamá tiene esto?"... Me partió el corazón", sentenció el conductor.

image.png

Se supo cómo Wanda Nara descubrió que tenía problemas de salud

Hace algunos días, se conoció que Wanda Nara está atravesando un muy difícil momento respecto a su salud. Tanto su círculo íntimo como la propia conductora de MasterChef prefirieren guardar silencio con el diagnóstico aún, pese a que Jorge Lanata aseguró que tendría leucemia.

Este lunes, Ángel de Brito dio algunos detalles de la salud de Wanda y reveló que habló con ella en la postfiesta de los Martín Fierro. Según contó, la empresaria le reveló que tomaría unas vacaciones, separada de Mauro Icardi, y que, luego, planeaban reunirse en Europa.

Luego de esto, Wanda fue al médico para hacerse chequeos, pero los estudios no fueron los que esperaba: los valores que no estaban bien. Lo repitió y los valores de su sangre le volvieron a dar mal.

Es por esto que se temió lo peor, sumado a que Wanda experimentaba una ligera molestia en el bazo. Los médicos no estaban seguros de si debían atribuirlo a una cuestión ginecológica o no.

Ahora espera los resultados de su punción de médula, por lo que postergó esas vacaciones.