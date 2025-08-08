En vivo Radio La Red
WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares en agosto de 2025: la lista completa

Meta confirmó que WhatsApp dejó de funcionar en varios celulares desde el 3 de agosto de 2025 y lanzó una advertencia para sus usuarios.

por Redacción A24 |
WhatsApp dejó de funcionar en una serie de celulares a partir del 3 de agosto de 2025, y miles de usuarios podrían quedarse sin servicio sin haberlo previsto. Meta, la empresa matriz de la aplicación, anunció oficialmente que retiró el soporte a modelos antiguos que no cumplen con los requisitos mínimos para las nuevas funciones y medidas de seguridad que la plataforma implementará en sus próximas versiones.

El aviso ya empezó a circular entre desarrolladores y medios especializados, pero no todos los usuarios han recibido la notificación. La compañía explicó que la decisión forma parte de una política que se repite varias veces al año y que busca mantener el ecosistema de la app alineado con los avances tecnológicos.

Meta dejó claro que esta medida no es un simple capricho. Los sistemas operativos más antiguos carecen de actualizaciones de seguridad y no pueden ejecutar de forma estable las últimas funciones de WhatsApp, como el cifrado avanzado, la integración con inteligencia artificial o las mejoras en las llamadas de voz y video.

Qué celulares quedarán fuera de servicio en WhatsApp

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend

Apple

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone SE (1.ª generación)
  • iPhone 6

Motorola

  • Moto G (1.ª generación)
  • Droid Razr HD
  • Moto E (1.ª generación)

LG

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • L90

Huawei

  • Ascend D2

Sony

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V

HTC

  • One X
  • One X+
  • Desire 500
  • Desire 601

Meta precisó que estos modelos no cumplen con las exigencias de la nueva versión de la aplicación, como el soporte para cifrado de extremo a extremo optimizado, funciones multimedia en alta resolución o la integración con asistentes virtuales.

Cómo saber si tu celular se quedará sin WhatsApp

Si tu teléfono está en la lista anterior, WhatsApp dejará de funcionar en él desde el 3 de agosto de 2025. Sin embargo, hay otro criterio que debés revisar: el sistema operativo. La aplicación seguirá disponible únicamente para dispositivos con Android 5.0 o superior y para iPhones con iOS 12 en adelante.

Esto significa que, incluso si tu modelo no está en la lista oficial, pero tiene un sistema más antiguo, podrías perder el acceso en la próxima actualización.

Cómo respaldar tus conversaciones en WhatsApp

Pasos básicos para Android:

  • Abrir WhatsApp y entrar a Ajustes.
  • Seleccionar Chats > Copia de seguridad.
  • Pulsar Guardar en Google Drive y elegir la frecuencia.
  • Vincular tu cuenta de Google y confirmar.

Pasos básicos para iPhone:

  • Ver la Configuración dentro de WhatsApp.
  • Elegir Chats > Copia de seguridad.
  • Tocar Realizar copia ahora y asegurarse de tener iCloud activado.

Cuando inicies sesión en un nuevo teléfono con el mismo número, podrás restaurar tus mensajes y archivos automáticamente desde la nube.

Qué funciones nuevas de WhatsApp impulsan este cambio

El próximo WhatsApp integrará varias herramientas que requieren más capacidad de hardware:

  • Cifrado avanzado de extremo a extremo con menor consumo de batería.
  • Videollamadas en 4K con soporte para más participantes simultáneos.
  • Transcripción automática de audios gracias a IA integrada.
  • Traducción instantánea en tiempo real para mensajes y notas de voz.
  • Búsqueda inteligente dentro de chats y archivos multimedia.

Todas estas novedades dependen de sistemas operativos modernos y chips más potentes, algo que los modelos de hace una década no pueden ofrecer de manera fluida.

Qué pasará en WhatsApp después de agosto

Una vez que la fecha límite llegue, quienes tengan uno de los dispositivos en la lista verán que la aplicación deja de conectarse a los servidores de WhatsApp. No podrán enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas ni acceder al historial de chats.

En algunos casos, incluso la instalación desde la tienda de aplicaciones dejará de estar disponible para esos modelos. El único camino será migrar a un teléfono compatible.

