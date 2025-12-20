WhatsApp estrena nuevas funciones para Navidad: cuáles son y cómo usarlas

La función se activó cuando un usuario perdió una llamada. En ese momento, la aplicación ofreció la posibilidad de grabar y enviar una nota de voz o de video de forma inmediata, sin necesidad de abrir el chat manualmente.

Esta herramienta funcionó como un contestador moderno. Permitió explicar el motivo de la llamada, dejar un mensaje rápido o incluso enviar un saludo visual, algo especialmente útil durante las fiestas.

WhatsApp confirmó que la función se diseñó para reducir la fricción y evitar mensajes escritos innecesarios. El resultado fue una comunicación más directa y personal, adaptada al ritmo actual de los usuarios.

Grupos WhatsApp

Videollamadas grupales más claras y ordenadas

Las videollamadas grupales también recibieron mejoras clave. Hasta ahora, cuando varias personas hablaban al mismo tiempo, la experiencia podía volverse confusa.

Con la actualización de diciembre de 2025, WhatsApp implementó un sistema que identificó automáticamente quién estaba hablando y le dio prioridad en pantalla. De esta manera, el participante activo apareció destacado, lo que facilitó seguir la conversación sin distracciones.

Además, los chats de audio incorporaron reacciones con emojis en tiempo real. Esta función permitió expresar acuerdo, sorpresa o apoyo sin interrumpir al interlocutor, algo muy valorado en conversaciones grupales largas.

WhatsApp

Estados más interactivos y visuales

El apartado de Estados fue uno de los grandes protagonistas de la actualización. WhatsApp apostó fuerte por este formato, consciente de que se había convertido en un espacio de expresión personal y social.

Entre los cambios más visibles, se destacaron las mejoras en las vistas previas de enlaces, que ahora se mostraron más limpias y organizadas. Esto ayudó a mantener los chats visualmente ordenados y evitó la saturación de contenido.

Pero el verdadero salto llegó con los stickers interactivos. Los Estados comenzaron a admitir:

Letras de canciones sincronizadas

Encuestas con opciones personalizadas

Stickers dinámicos con interacción directa

Estas herramientas ampliaron las posibilidades creativas y fomentaron la participación de los contactos. Durante Navidad y Año Nuevo, muchos usuarios utilizaron estas funciones para enviar saludos, preguntar planes o compartir música.

Foto de perfil en WhatsApp

Canales con más participación gracias a encuestas

Los Canales de WhatsApp también se beneficiaron de esta actualización. Las encuestas, que ya estaban presentes en chats, se extendieron a este formato, permitiendo a los administradores interactuar de manera más directa con sus seguidores.

Esta función fue clave para medios, creadores de contenido y organizaciones que utilizaron WhatsApp como canal de difusión. La posibilidad de recibir respuestas rápidas ayudó a medir opiniones y aumentar el engagement.

Desde Meta señalaron que el crecimiento de los Canales impulsó la decisión de sumar herramientas interactivas que antes solo estaban disponibles en chats privados.

Cómo programar mensajes en WhatsApp

Meta AI da un salto y se vuelve protagonista

La integración de Meta AI fue otro de los puntos fuertes de la actualización de diciembre. El asistente de inteligencia artificial ya estaba presente en WhatsApp, pero ahora sumó capacidades que marcaron un antes y un después.

Una de las funciones más destacadas fue la generación de imágenes de alta calidad y realismo, comparables a las de plataformas especializadas. Estas imágenes pudieron compartirse directamente en chats o utilizarse para crear felicitaciones personalizadas.

Además, WhatsApp incorporó una herramienta que permitió animar fotos estáticas y convertirlas en videos breves. Esta función transformó imágenes comunes en contenido dinámico, ideal para Estados y mensajes festivos.

Meta explicó que el objetivo fue democratizar el acceso a herramientas creativas sin necesidad de aplicaciones externas.

Meta IA WhatsApp

WhatsApp en escritorio apuesta por el orden

La versión de escritorio de WhatsApp recibió una mejora largamente esperada. La aplicación sumó una nueva pestaña dedicada exclusivamente a archivos multimedia.

En este espacio, los usuarios pudieron encontrar:

Documentos

Fotos

Videos

Enlaces compartidos

Todo quedó centralizado, sin necesidad de recorrer chat por chat. La función resultó especialmente útil para quienes utilizaron WhatsApp con fines laborales o académicos.

El cambio respondió a una demanda histórica de los usuarios de escritorio, que reclamaban mayor control y productividad. Meta reconoció que la aplicación había evolucionado más rápido en móviles y decidió equilibrar la experiencia.