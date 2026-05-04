Sacudón en Gran Hermano: Gladys "La Bomba" Tucumana quiere abandonar la casa

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A lo que Cinzia Francischiello intentó calmarla en la charla en la habitación: "A todos nos han dicho cosas horribles y lamentablemente es parte de esto, es así".

La Bomba Tucumana sin embargo siguió firme en su postura y se mostró furiosa: "Acá pasó algo grave. Grave es que alguien te diga ‘vos sos una prostituta y entraste acá a buscar el.. del que también es mi marido’, a una señora de 60 años el primer día que entró a la casa, pará".

"Yo no la disculpo una mier.. y no me interesa nada. Y a mí no me gusta porque me siento incómoda entonces voy a empezar a pedirle a la gente y a Gran Hermano sacame y yo me voy", cerró Gladys indignadísima.

¿Se calmarán los ánimos o seguirá La Bomba Tucumana en su postura de querer irse de la casa a solo unos días de su ingreso?

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Tensión total en la cena entre Gladys "La Bomba" Tucumana y Luana Fernández

Gladys “La Bomba" Tucumana enfrentó a Luana Fernández en la cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada y se dijeron de todo cara a cara.

La cantante expresó su incomodidad respecto a la convivencia con Luana y dejó en claro que no confía en ella. “Ella me clavó un puñal por la espalda, además de ofenderme públicamente y acusarme”, explicó sin filtros.

Luana no se quedó callada y respondió con ironía y firmeza: “Hace tres días entraste. Igual debo decir, Santi, que, otra vez reitero, es un honor que dos tremendas icónicas me nombren así, como Gla y como Grace, de verdad para mí es un montón”.

“Yo voy en contra tuyo porque vos te portaste mal conmigo”, retrucó Gladys, y le exigió respeto: “Pará, pará, sé respetuosa, ya que no lo fuiste nunca conmigo. Yo no vine acá a acostarme con nadie, capaz que vos sí”. A lo que Luana replicó: “No lo sé, no parece”.

La artista cerró con contundencia: “Te equivocaste y bien feo conmigo. Con vos no podría convivir nunca, no puedo ni quiero ni deseo”. Luana, sin perder la calma, respondió: “Está perfecto, la gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto, listo, perfecto, te saldrás con la tuya”.