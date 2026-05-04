Sacudón en Gran Hermano: Gladys "La Bomba" Tucumana quiere abandonar la casa

A solo una semana de su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, Gladys La Bomba Tucumana manifestó su deseo de irse de la casa.
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La cantante Gladys La Bomba Tucumana manifestó su intención de irse de la casa de Gran Hermano tras una picante discusión con Luana Fernández.
A solo una semana de su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, Gladys La Bomba Tucumana manifestó su deseo de irse de la casa.
El motivo está relacionado a un fuerte entredicho que mantuvo en las últimas horas con Luana Fernández y las palabras de la joven no cayeron para nada bien en la artista tropical, quien marcó su postura de irse del reality.
"La Bomba se quiere ir", adelantó este lunes Georgina Barbarossa desde su programa A la Barbarossa dando paso de inmediato a las imágenes en vivo dentro de la famosa casa.
"Tal vez algunas personas pueden llevarlo y soportarlo por un montón de otras cosas y yo no, porque no tengo necesidad de hacer eso. Tengo 60 años ya, una vida, una carrera hecha, una familia. Ustedes con jovencitos”, indicó indignada Gladys.
A lo que Cinzia Francischiello intentó calmarla en la charla en la habitación: "A todos nos han dicho cosas horribles y lamentablemente es parte de esto, es así".
La Bomba Tucumana sin embargo siguió firme en su postura y se mostró furiosa: "Acá pasó algo grave. Grave es que alguien te diga ‘vos sos una prostituta y entraste acá a buscar el.. del que también es mi marido’, a una señora de 60 años el primer día que entró a la casa, pará".
"Yo no la disculpo una mier.. y no me interesa nada. Y a mí no me gusta porque me siento incómoda entonces voy a empezar a pedirle a la gente y a Gran Hermano sacame y yo me voy", cerró Gladys indignadísima.
¿Se calmarán los ánimos o seguirá La Bomba Tucumana en su postura de querer irse de la casa a solo unos días de su ingreso?
Gladys “La Bomba" Tucumana enfrentó a Luana Fernández en la cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada y se dijeron de todo cara a cara.
La cantante expresó su incomodidad respecto a la convivencia con Luana y dejó en claro que no confía en ella. “Ella me clavó un puñal por la espalda, además de ofenderme públicamente y acusarme”, explicó sin filtros.
Luana no se quedó callada y respondió con ironía y firmeza: “Hace tres días entraste. Igual debo decir, Santi, que, otra vez reitero, es un honor que dos tremendas icónicas me nombren así, como Gla y como Grace, de verdad para mí es un montón”.
“Yo voy en contra tuyo porque vos te portaste mal conmigo”, retrucó Gladys, y le exigió respeto: “Pará, pará, sé respetuosa, ya que no lo fuiste nunca conmigo. Yo no vine acá a acostarme con nadie, capaz que vos sí”. A lo que Luana replicó: “No lo sé, no parece”.
La artista cerró con contundencia: “Te equivocaste y bien feo conmigo. Con vos no podría convivir nunca, no puedo ni quiero ni deseo”. Luana, sin perder la calma, respondió: “Está perfecto, la gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto, listo, perfecto, te saldrás con la tuya”.