WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 2026: la lista completa de los modelos
WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos desde enero de 2026. La decisión impacta en millones de usuarios que aún no revisaron este requisito clave.
WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares. La advertencia ya circuló entre usuarios y fabricantes, pero muchos todavía no dimensionaron su alcance real. A partir del 1 de enero de 2026, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo va a dejar sin acceso a una larga lista de teléfonos que no cumplan con los nuevos requisitos técnicos.
Desde la compañía explicaron que los dispositivos afectados compartieron una característica común: sistemas operativos antiguos, sin actualizaciones ni soporte oficial. Esa limitación técnica impidió garantizar un funcionamiento estable, seguro y compatible con las nuevas funciones que WhatsApp incorporó en los últimos años.
Desde Meta señalaron que mantener compatibilidad con sistemas obsoletos ralentizó el desarrollo, limitó funciones clave y elevó los riesgos de seguridad. Por ese motivo, la empresa decidió avanzar con un corte definitivo.
Qué requisitos técnicos va a exigir WhatsApp desde 2026
A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp solo funcionará en dispositivos que cumplan condiciones mínimas de sistema operativo. El cambio fue claro y afectó tanto a Android como a iPhone.
Los requisitos oficiales establecidos fueron los siguientes:
Android: versión 6.0 o superior.
iPhone: iOS 16 o superior.
Todos los celulares que utilicen Android 5.0 o versiones anteriores quedaron excluidos. Lo mismo ocurrió con los iPhone que no pudieron actualizar más allá de iOS 15.1. En términos prácticos, el recorte alcanzó a sistemas lanzados entre 2014 y 2015.
Meta explicó que estas versiones ya no permitieron integrar nuevas capas de seguridad, cifrado avanzado ni funciones de rendimiento optimizadas.
Cómo será el proceso de salida de WhatsApp en celulares antiguos
El proceso no se produjo de manera abrupta. WhatsApp informó que la desvinculación se realizó de forma progresiva. Durante los meses previos al corte definitivo, los usuarios afectados comenzaron a recibir notificaciones dentro de la aplicación.
Esos avisos alertaron sobre la incompatibilidad del sistema operativo y recomendaron dos caminos posibles: actualizar el software o migrar la cuenta a un dispositivo más reciente. En los casos donde la actualización no fue posible, el cambio de teléfono se volvió inevitable.
Quienes ignoraron los avisos enfrentaron una degradación gradual del servicio. Primero dejaron de recibir nuevas funciones. Luego aparecieron errores de rendimiento. Finalmente, el acceso a la aplicación quedó bloqueado.
La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026
La restricción incluyó modelos emblemáticos de las principales marcas del mercado. Muchos de estos teléfonos aún funcionaron para llamadas, mensajes de texto y tareas básicas, pero no lograron sostener las exigencias técnicas actuales de WhatsApp.
Modelos de Apple afectados:
Apple también quedó alcanzada por la medida. Los iPhone que no pudieron actualizar a iOS 16 perdieron compatibilidad con la app. Los modelos afectados fueron:
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Estos dispositivos siguieron presentes en el mercado secundario, pero su ciclo de actualizaciones ya se había cerrado.
Modelos de Samsung excluidos:
Samsung concentró una parte importante de los equipos afectados, especialmente en su línea Galaxy más antigua:
Galaxy S3
Galaxy S4 Mini
Galaxy S5
Galaxy Note 2
Galaxy Core
Galaxy Trend
Galaxy J2
La mayoría de estos modelos quedó anclada en versiones antiguas de Android sin soporte oficial.
Modelos de LG sin soporte:
LG, que ya no fabrica teléfonos móviles, mantuvo una base activa de usuarios con equipos antiguos. Los modelos afectados incluyeron:
Optimus L3
Optimus L5
Optimus L7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus L5 II
Estos dispositivos no lograron superar Android 5.0, requisito mínimo para seguir usando WhatsApp.
Motorola, Sony, Huawei y HTC:
La lista se completó con modelos históricos de otras marcas:
Motorola
Moto G (1.ª generación)
Moto E (1.ª generación)
Sony
Xperia Z2
Xperia Z3
Huawei
Ascend Mate
Ascend G740
Ascend D2
HTC
Modelos clásicos de generaciones antiguas, según especificaciones internas de la empresa.