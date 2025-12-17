WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 2026: la lista completa de los modelos

Los requisitos oficiales establecidos fueron los siguientes:

Android: versión 6.0 o superior.

versión 6.0 o superior. iPhone: iOS 16 o superior.

Todos los celulares que utilicen Android 5.0 o versiones anteriores quedaron excluidos. Lo mismo ocurrió con los iPhone que no pudieron actualizar más allá de iOS 15.1. En términos prácticos, el recorte alcanzó a sistemas lanzados entre 2014 y 2015.

Meta explicó que estas versiones ya no permitieron integrar nuevas capas de seguridad, cifrado avanzado ni funciones de rendimiento optimizadas.

Mensajes no deseados en WhatsApp

Cómo será el proceso de salida de WhatsApp en celulares antiguos

El proceso no se produjo de manera abrupta. WhatsApp informó que la desvinculación se realizó de forma progresiva. Durante los meses previos al corte definitivo, los usuarios afectados comenzaron a recibir notificaciones dentro de la aplicación.

Esos avisos alertaron sobre la incompatibilidad del sistema operativo y recomendaron dos caminos posibles: actualizar el software o migrar la cuenta a un dispositivo más reciente. En los casos donde la actualización no fue posible, el cambio de teléfono se volvió inevitable.

Quienes ignoraron los avisos enfrentaron una degradación gradual del servicio. Primero dejaron de recibir nuevas funciones. Luego aparecieron errores de rendimiento. Finalmente, el acceso a la aplicación quedó bloqueado.

WhatsApp

La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

La restricción incluyó modelos emblemáticos de las principales marcas del mercado. Muchos de estos teléfonos aún funcionaron para llamadas, mensajes de texto y tareas básicas, pero no lograron sostener las exigencias técnicas actuales de WhatsApp.

Modelos de Apple afectados:

Apple también quedó alcanzada por la medida. Los iPhone que no pudieron actualizar a iOS 16 perdieron compatibilidad con la app. Los modelos afectados fueron:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Estos dispositivos siguieron presentes en el mercado secundario, pero su ciclo de actualizaciones ya se había cerrado.

Modelos de Samsung excluidos:

Samsung concentró una parte importante de los equipos afectados, especialmente en su línea Galaxy más antigua:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

La mayoría de estos modelos quedó anclada en versiones antiguas de Android sin soporte oficial.

Estafas virtuales en WhatsApp

Modelos de LG sin soporte:

LG, que ya no fabrica teléfonos móviles, mantuvo una base activa de usuarios con equipos antiguos. Los modelos afectados incluyeron:

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Estos dispositivos no lograron superar Android 5.0, requisito mínimo para seguir usando WhatsApp.

Motorola, Sony, Huawei y HTC:

La lista se completó con modelos históricos de otras marcas:

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

WhatsApp

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

HTC