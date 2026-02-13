WhatsApp lanzó un cambio clave: así podés ocultar tus chats y que nadie los vea

Qué cambia con esta función y por qué es importante

La principal diferencia es que el chat restringido no queda expuesto en la lista habitual de conversaciones y se vuelve mucho más difícil de encontrar. Además, dependiendo de la configuración del usuario, las notificaciones pueden mostrarse de manera más discreta, evitando que otras personas vean quién escribió o qué dice el mensaje.

Esto se volvió una herramienta clave para quienes comparten el teléfono, prestan el celular a familiares o simplemente buscan más privacidad en su día a día.

Para qué sirve y quién debería activarla

La opción es ideal para quienes quieren mantener conversaciones personales fuera de la vista, como charlas laborales, temas familiares, información privada o intercambios sensibles. También es útil para evitar que aparezcan chats específicos cuando alguien mira la pantalla del celular por accidente.

Con este tipo de actualizaciones, WhatsApp continúa reforzando la seguridad y demostrando que la privacidad sigue siendo una de sus prioridades, en un contexto donde cada vez más usuarios buscan proteger su información personal.