WhatsApp lanzó un cambio clave: así podés ocultar tus chats y que nadie los vea

Conocé la función de privacidad de WhatsApp que permite esconder conversaciones y esconderlas de la pantalla principal.

WhatsApp sigue sumando herramientas para reforzar la privacidad de sus usuarios y una de las funciones que más interés genera es la posibilidad de ocultar conversaciones para que no queden a simple vista. Aunque no se trata de una herramienta completamente nueva, en los últimos meses volvió a viralizarse porque muchas personas todavía no saben que existe o no la tienen activada.

Los celulares que se quedan sin WhatsApp en 2026: la lista completa de modelos.

La función permite bloquear chats específicos y enviarlos a una carpeta especial, lo que impide que cualquier persona que agarre el celular pueda leer esos mensajes. De esta manera, WhatsApp ofrece una alternativa más segura al clásico “archivar chat”, ya que el archivado no protege el contenido si alguien entra a la aplicación.

Cómo ocultar un chat en WhatsApp

Para activar esta opción, el usuario debe mantener presionado el chat que desea ocultar y luego seleccionar la opción de restringir o bloquear conversación. Una vez hecho ese paso, la app solicita una confirmación mediante huella digital, reconocimiento facial o el método de seguridad configurado en el teléfono.

A partir de ese momento, el chat desaparece de la pantalla principal y queda guardado en una sección protegida, que solo puede abrirse con autenticación.

Qué cambia con esta función y por qué es importante

La principal diferencia es que el chat restringido no queda expuesto en la lista habitual de conversaciones y se vuelve mucho más difícil de encontrar. Además, dependiendo de la configuración del usuario, las notificaciones pueden mostrarse de manera más discreta, evitando que otras personas vean quién escribió o qué dice el mensaje.

Esto se volvió una herramienta clave para quienes comparten el teléfono, prestan el celular a familiares o simplemente buscan más privacidad en su día a día.

Para qué sirve y quién debería activarla

La opción es ideal para quienes quieren mantener conversaciones personales fuera de la vista, como charlas laborales, temas familiares, información privada o intercambios sensibles. También es útil para evitar que aparezcan chats específicos cuando alguien mira la pantalla del celular por accidente.

Con este tipo de actualizaciones, WhatsApp continúa reforzando la seguridad y demostrando que la privacidad sigue siendo una de sus prioridades, en un contexto donde cada vez más usuarios buscan proteger su información personal.

