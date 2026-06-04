La trampa del "visto": el sutil cortocircuito planetario que está arruinando tus chats

Encendemos la pantalla del celular en la víspera del fin de semana y la tensión virtual se puede cortar con un cuchillo. Si durante las últimas horas te descubriste abriendo una y otra vez la misma conversación de WhatsApp, calculando los minutos exactos desde la última conexión de tu pareja o desmenuzando la sintaxis de un texto de tres palabras como si fuera un jeroglífico egipcio, no culpes al estrés de la oficina de este inicio de junio de 2026. Nos encontramos atravesando un fenómeno de interferencia cósmica sumamente particular y destructivo para la paz mental digital. Mientras el Sol en Géminis inunda la atmósfera con una velocidad de pensamiento arrolladora que nos empuja a escribir rápido, responder a medias y mandar audios eternos para sacarnos las cosas de encima, Venus opera desde las hipersensibles y susceptibles aguas de Cáncer. Este choque de frecuencias transforma nuestros dispositivos en una incubadora de malentendidos virtuales, donde la frialdad del aire y la necesidad de mimo del agua colisionan, haciendo que cualquier respuesta cortante, un emoji mal puesto o un visto clavado se reciba directo en el pecho como un rechazo dramático e imperdonable.