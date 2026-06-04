AUH y SUAF de ANSES: modifican los requisitos y darán de baja a los siguientes beneficiarios

El organismo previsional realiza controles permanentes sobre la situación laboral y económica de los beneficiarios. Si detecta que se superan los límites establecidos, puede disponer la suspensión temporal o la baja automática del beneficio.

auh AUH de ANSES: confirman un extra de 140.000, cómo cobrarlo paso a paso

Cambios en los requisitos para cobrar SUAF

Las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) también fueron alcanzadas por la actualización de los topes salariales.

Para continuar percibiendo esta prestación, los ingresos deberán mantenerse dentro de los siguientes parámetros:

Hasta $2.970.968 mensuales por cada progenitor.

Hasta $5.941.936 de ingresos totales por grupo familiar.

Si alguno de los integrantes supera el límite individual o si la suma de los ingresos familiares excede el máximo permitido, ANSES puede interrumpir el pago de la asignación.

Calendario de pagos de AUH y SUAF en junio

El cronograma de cobro para los titulares de AUH y SUAF se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas previstas para junio son las siguientes:

DNI finalizados en 0: 8 de junio.

DNI finalizados en 1: 9 de junio.

DNI finalizados en 2: 10 de junio.

DNI finalizados en 3: 11 de junio.

DNI finalizados en 4: 12 de junio.

DNI finalizados en 5: 16 de junio.

DNI finalizados en 6: 17 de junio.

DNI finalizados en 7: 18 de junio.

DNI finalizados en 8: 19 de junio.

DNI finalizados en 9: 22 de junio.

ANSES recomienda verificar periódicamente la información personal y laboral registrada en Mi ANSES para evitar inconvenientes que puedan afectar el cobro de las prestaciones.