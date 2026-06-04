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AUH y SUAF de ANSES: modifican los requisitos y darán de baja a los siguientes beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó una actualización de los parámetros que permiten establecer quiénes acceden a estos beneficios.

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Modifican los requisitos y darán de baja a los siguientes beneficiarios (Foto: A24.com).

Modifican los requisitos y darán de baja a los siguientes beneficiarios (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los parámetros de ingresos que determinan el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las Asignaciones Familiares (SUAF), una modificación que podría dejar fuera de ambos programas a miles de beneficiarios a partir de junio de 2026.

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La medida se produce luego de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que desde el 1 de junio quedó establecido en $367.800 para trabajadores mensualizados que cumplen la jornada laboral completa. Para quienes perciben ingresos por hora, el valor mínimo pasó a ser de $1.839.

AUH: cuál es el nuevo límite de ingresos

La AUH está destinada a familias en situación de vulnerabilidad económica y, por ese motivo, sus requisitos están directamente vinculados al nivel de ingresos del grupo familiar.

Con la actualización vigente, ANSES fijó el tope máximo de ingresos en $367.800 mensuales. Esto significa que aquellas personas que comiencen a registrar ingresos formales por encima de ese monto dejarán de cumplir con las condiciones exigidas para cobrar la prestación.

El organismo previsional realiza controles permanentes sobre la situación laboral y económica de los beneficiarios. Si detecta que se superan los límites establecidos, puede disponer la suspensión temporal o la baja automática del beneficio.

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Cambios en los requisitos para cobrar SUAF

Las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) también fueron alcanzadas por la actualización de los topes salariales.

Para continuar percibiendo esta prestación, los ingresos deberán mantenerse dentro de los siguientes parámetros:

  • Hasta $2.970.968 mensuales por cada progenitor.
  • Hasta $5.941.936 de ingresos totales por grupo familiar.

Si alguno de los integrantes supera el límite individual o si la suma de los ingresos familiares excede el máximo permitido, ANSES puede interrumpir el pago de la asignación.

Calendario de pagos de AUH y SUAF en junio

El cronograma de cobro para los titulares de AUH y SUAF se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas previstas para junio son las siguientes:

  • DNI finalizados en 0: 8 de junio.
  • DNI finalizados en 1: 9 de junio.
  • DNI finalizados en 2: 10 de junio.
  • DNI finalizados en 3: 11 de junio.
  • DNI finalizados en 4: 12 de junio.
  • DNI finalizados en 5: 16 de junio.
  • DNI finalizados en 6: 17 de junio.
  • DNI finalizados en 7: 18 de junio.
  • DNI finalizados en 8: 19 de junio.
  • DNI finalizados en 9: 22 de junio.

ANSES recomienda verificar periódicamente la información personal y laboral registrada en Mi ANSES para evitar inconvenientes que puedan afectar el cobro de las prestaciones.

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