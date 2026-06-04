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Jarabe casero natural para aliviar la tos y la congestión: cómo prepararlo paso a paso en casa

Con el avance del otoño y la llegada de los meses más fríos, aumentan los cuadros gripales y las molestias respiratorias como la tos, la congestión y la irritación de garganta.

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Aunque no reemplaza la consulta médica ni los tratamientos indicados por la medicina

Aunque no reemplaza la consulta médica ni los tratamientos indicados por la medicina, el jarabe natural y casero puede ser una opción para acompañar el alivio de los síntomas más comunes de los resfríos y las gripes.

Con el aumento de los cuadros gripales en otoño, muchas personas buscan alternativas caseras para aliviar las molestias típicas de esta temporada, como la irritación de garganta, la tos y la congestión.

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Para esos casos, con algunos ingredientes que suelen estar presentes en la cocina, se puede preparar un jarabe natural que ayude a calmar los síntomas y brindar una sensación de alivio.

Aunque no reemplaza la consulta médica ni los tratamientos indicados por profesionales de la salud, esta preparación puede ser una opción para acompañar el alivio de los síntomas más comunes de los resfríos y las gripes.

Ingredientes

  • 1 cebolla
  • 1 limón
  • 1 trocito de jengibre (opcional)
  • 1/2 taza de miel orgánica (sin azúcar agregada)
  • 1 a 2 cucharadas de propóleo orgánico (opcional)

Paso a paso para preparar el jarabe natural

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  • Preparar la cebolla: pelar la cebolla, lavarla bien y cortarla en trozos. Luego colocarla dentro de un frasco de vidrio con tapa hermética o de rosca.
  • Agregar el jengibre: lavar un pequeño trozo de jengibre, cortarlo en rodajas e incorporarlo al frasco. En caso de hipertensión o presión alta, se recomienda omitirlo o reemplazarlo por uno o dos dientes de ajo.
  • Incorporar el limón: lavar el limón con agua y bicarbonato, cortarlo en rodajas y sumarlo a la preparación. Luego presionar suavemente los ingredientes para que comiencen a liberar sus jugos.
  • Cubrir con miel: verter la miel hasta cubrir por completo todos los ingredientes. Es fundamental utilizar miel pura para obtener un mejor resultado.
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  • Añadir propóleo (opcional): agregar una o dos cucharadas de propóleo orgánico y mezclar bien para potenciar el efecto del jarabe.
  • Dejar reposar: cerrar el frasco herméticamente y dejar reposar durante toda la noche a temperatura ambiente. Solo refrigerar si el ambiente es muy cálido.
  • Colar el jarabe: a la mañana siguiente, colar la preparación con un colador fino o una gasa para extraer el líquido. Conservar en un frasco limpio.

Este jarabe casero puede utilizarse como complemento natural para aliviar las molestias de los resfríos y los cuadros gripales, siempre como apoyo y no como reemplazo de un tratamiento médico.

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