El duro recuerdo de Sebastián Estevanez sobre el accidente que casi le cuesta la vida: "Pensé que me moría"

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El impacto del accidente fue tan grande que, según reconoció, llegó a pensar que no sobreviviría. Las heridas que sufrió fueron de extrema gravedad y generaron una enorme preocupación tanto en él como en su entorno más cercano. “No sabía qué secuelas me podían llegar a quedar, pensé que me moría porque por la explosión me quedó toda la cara en carne viva”, confesó con crudeza.

Durante ese difícil proceso, una figura fue clave para su recuperación. Se trató de un médico amigo de la familia, quien estuvo presente de manera constante acompañándolo en cada etapa del tratamiento. “Me ayudó mucho un amigo cirujano con las curaciones, el Dr. Gustavo Sampietro. Venía a casa todos los días y zafé de no morirme, porque me podría haber muerto”, aseguró.

La recuperación demandó tiempo, paciencia y numerosos cuidados médicos. Entre controles, tratamientos y curaciones diarias, el actor debió afrontar un extenso período de rehabilitación para superar las consecuencias de aquel accidente. “La rehabilitación duró tres meses”, reveló.

Afortunadamente, con el paso del tiempo Sebastián Estevanez logró recuperarse por completo y retomar su vida normal. Sin embargo, lejos de olvidar lo ocurrido, hoy decidió compartir nuevamente su experiencia para generar conciencia sobre los riesgos de ciertas imprudencias y evitar que otras personas atraviesen una situación similar a la que casi termina en una tragedia.

Sebastián Estevanez - el accidente fue un antes y un después en mi vida - captura Intrusos

Cómo fue el terrible accidente que sufrió Sebastián Estevanez por el que quedó desfigurado

Durante los meses más duros de la cuarentena por el coronavirus, Sebastián Estevanez vivió una situación límite dentro de su propia casa que generó una enorme preocupación entre sus seres queridos.

El episodio ocurrió a fines de agosto de 2020, cuando el actor intentó volver a encender el hogar a leña que tiene en el living de su vivienda. Según trascendió en aquel momento, las llamas se habían apagado en varias oportunidades y, al intentar reactivarlas una vez más, decidió utilizar alcohol para facilitar la combustión.

Sin embargo, la maniobra terminó de la peor manera. El recipiente que contenía el líquido inflamable explotó de forma repentina mientras lo sostenía, provocándole quemaduras en distintas partes del cuerpo y obligando a una rápida intervención médica.

A raíz de lo sucedido, sus familiares solicitaron ayuda de inmediato y una ambulancia llegó hasta el domicilio para asistir al intérprete.

-Sebastián Estevanez-

Tiempo después, el propio Sebastián Estevanez relató cómo fueron aquellos dramáticos instantes. “Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello”, expresó ante los medios.

Además, reconoció el error que desencadenó el accidente. “Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol...”, admitió el esposo de Ivana Saccani.

Con el correr de las semanas, el actor logró recuperarse favorablemente y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Lo peor ya pasó. Por suerte ahora estoy bien. Me está tratando Gustavo Sampietro, que es cirujano y amigo. Me ayudó bastante, por suerte”, contó en aquel entonces.