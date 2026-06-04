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El duro recuerdo de Sebastián Estevanez sobre el accidente que casi le cuesta la vida: "Pensé que me moría"

En una entrevista con Intrusos, Sebastián Estevanez reapareció públicamente y repasó uno de los capítulos más duros de su vida. El actor relató cómo fue la explosión que sufrió en su casa y el fuerte impacto que tuvo en su salud.

4 jun 2026, 15:42
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El duro recuerdo de Sebastián Estevanez sobre el accidente que casi le cuesta la vida: Pensé que me moría
El duro recuerdo de Sebastián Estevanez sobre el accidente que casi le cuesta la vida: Pensé que me moría

El duro recuerdo de Sebastián Estevanez sobre el accidente que casi le cuesta la vida: "Pensé que me moría"

Después de un mucho tiempo alejado de la ficción televisiva y con escasas apariciones públicas, Sebastián Estevanez volvió a captar la atención de todos al rememorar uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar en los últimos años. El actor recordó el accidente doméstico que sufrió durante el aislamiento por la pandemia, un episodio que puso en riesgo su vida y que aún hoy permanece grabado en su memoria.

La revelación tuvo lugar este jueves durante una charla con el móvil de Intrusos (América TV), donde el reconocido galán decidió hablar sin filtros sobre aquel hecho que marcó un antes y un después en su rutina. Además de repasar lo ocurrido, aprovechó para enviar un mensaje de prevención y alertar sobre una práctica que terminó provocándole severas lesiones.

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Con total sinceridad, Estevanez comenzó su relato con una advertencia destinada a quienes pudieran estar viendo la entrevista. “Si alguien ve esto, que no haga lo que hice yo que me mandé una cag... tremenda”, expresó al recordar la situación que derivó en importantes quemaduras en su rostro y una de sus manos.

A los 55 años, el actor explicó que todo sucedió cuando creyó erróneamente que las llamas del hogar a leña de su casa se habían extinguido. Sin imaginar el peligro al que se exponía, decidió arrojar alcohol sobre el fuego, lo que provocó una explosión inmediata. “Pensé que el fuego se había apagado, le tiré alcohol y me explotó en la cara y en la mano, por suerte la saqué barata”, relató.

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El impacto del accidente fue tan grande que, según reconoció, llegó a pensar que no sobreviviría. Las heridas que sufrió fueron de extrema gravedad y generaron una enorme preocupación tanto en él como en su entorno más cercano. “No sabía qué secuelas me podían llegar a quedar, pensé que me moría porque por la explosión me quedó toda la cara en carne viva”, confesó con crudeza.

Durante ese difícil proceso, una figura fue clave para su recuperación. Se trató de un médico amigo de la familia, quien estuvo presente de manera constante acompañándolo en cada etapa del tratamiento. “Me ayudó mucho un amigo cirujano con las curaciones, el Dr. Gustavo Sampietro. Venía a casa todos los días y zafé de no morirme, porque me podría haber muerto”, aseguró.

La recuperación demandó tiempo, paciencia y numerosos cuidados médicos. Entre controles, tratamientos y curaciones diarias, el actor debió afrontar un extenso período de rehabilitación para superar las consecuencias de aquel accidente. “La rehabilitación duró tres meses”, reveló.

Afortunadamente, con el paso del tiempo Sebastián Estevanez logró recuperarse por completo y retomar su vida normal. Sin embargo, lejos de olvidar lo ocurrido, hoy decidió compartir nuevamente su experiencia para generar conciencia sobre los riesgos de ciertas imprudencias y evitar que otras personas atraviesen una situación similar a la que casi termina en una tragedia.

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Durante los meses más duros de la cuarentena por el coronavirus, Sebastián Estevanez vivió una situación límite dentro de su propia casa que generó una enorme preocupación entre sus seres queridos.

El episodio ocurrió a fines de agosto de 2020, cuando el actor intentó volver a encender el hogar a leña que tiene en el living de su vivienda. Según trascendió en aquel momento, las llamas se habían apagado en varias oportunidades y, al intentar reactivarlas una vez más, decidió utilizar alcohol para facilitar la combustión.

Sin embargo, la maniobra terminó de la peor manera. El recipiente que contenía el líquido inflamable explotó de forma repentina mientras lo sostenía, provocándole quemaduras en distintas partes del cuerpo y obligando a una rápida intervención médica.

A raíz de lo sucedido, sus familiares solicitaron ayuda de inmediato y una ambulancia llegó hasta el domicilio para asistir al intérprete.

-Sebastián Estevanez-

Tiempo después, el propio Sebastián Estevanez relató cómo fueron aquellos dramáticos instantes. “Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello”, expresó ante los medios.

Además, reconoció el error que desencadenó el accidente. “Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol...”, admitió el esposo de Ivana Saccani.

Con el correr de las semanas, el actor logró recuperarse favorablemente y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Lo peor ya pasó. Por suerte ahora estoy bien. Me está tratando Gustavo Sampietro, que es cirujano y amigo. Me ayudó bastante, por suerte”, contó en aquel entonces.

-Sebastián Estevanez-

     

 

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