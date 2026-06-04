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Fenómeno mundial y líder en Argentina: la película "Backrooms: sin salida" domina los cines desde su estreno

En cartelera desde el pasado jueves, Argentina acompaña el éxito de la película "Backrooms: sin salida" que llenó las salas de cine durante el fin de semana.

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Fenómeno mundial y líder en Argentina: la película Backrooms: sin salida domina los cines desde su estreno. (Foto: Gentileza Prensa)

Fenómeno mundial y líder en Argentina: la película "Backrooms: sin salida" domina los cines desde su estreno. (Foto: Gentileza Prensa)

Desde su estreno el pasado jueves 28 de mayo, "Backrooms: sin salida" dominó la taquilla de Argentinal y del mundo durante el fin de semana. Con distribución de Imagem Films, el largometraje de A24 dirigido por Kane Parsons llevó a mas de 147 mil argentinos a las salas de cine durante su primer fin de semana de estreno.

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Se estrena en cines Backrooms: sin salida, una de las películas más esperadas del año. (Foto: Gentileza Prensa)

El desempeño nacional refleja un fenómeno histórico. Con 118 millones de dólares de recaudación global en su primer fin de semana, Backrooms: sin salida registró la mayor apertura en la historia de A24, superando a Marty Supreme (2025), además de convertirse en el mayor estreno de una película de terror original en la historia del cine.

El resultado también convirtió a Kane Parsons, con apenas 20 años, en el director más joven en estrenar una película liderando la taquilla mundial.

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Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

La Generación Z y el éxito de "Backrooms: sin salida"

El éxito de la película de terror protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell está impulsado por un público mayoritariamente joven. Según datos del portal The Wrap, el 86% de los espectadores tiene menos de 35 años, el 66% menos de 25 y un impresionante 44% menos de 21 años. Y no es casualidad: la Generación Z creció dentro del universo que dio origen a la película. Todo comenzó en 2019, con una publicación anónima en 4chan en la que un usuario compartió la fotografía de una oficina vacía acompañada por una descripción sobre atravesar la realidad por error y terminar en un lugar que no debería existir.

La historia se expandió rápidamente por foros y plataformas digitales, consolidando a las Backrooms como uno de los mayores fenómenos de las creepypastas, las leyendas urbanas colaborativas nacidas y difundidas en internet.

Backrooms 2
Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Fue en ese entorno donde Kane Parsons se convirtió en la figura central del universo Backrooms. En 2022, con apenas 16 años, publicó en YouTube un cortometraje realizado con un software gratuito de animación 3D que transformó la leyenda en una historia cohesiva, con personajes, atmósfera y una mitología propia.

El impacto fue inmediato: a lo largo de 20 publicaciones, Parsons acumula más de 300 millones de visualizaciones globales en su canal. Su dedicación tuvo recompensa y fue contratado por A24 a los 17 años para dirigir el largometraje, llegando a las salas de cine a los 20 años como el director más joven en la historia del estudio. Backrooms: sin salida ya está en cartelera en los cines.

Backrooms 1
Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Ficha Técnica de "Backrooms: sin salida"

  • Dirección: Kane Parsons
  • Guion: Will Soodik
  • Basado en la serie de: Kane Parsons
  • Producción: James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine, Osgood Perkins, Chris Ferguson, Peter Chernin, Jenno Topping y Kori Adelson
  • Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell
  • Dirección de Fotografía: Jeremy Cox
  • Dirección de Arte: Danny Vermette Montaje: Greg Ng, CCE
  • Vestuario: Mica Kayde
  • Música: Edo Van Breemen y Kane Parsons

Tráiler doblado de la película "Backrooms: sin salida"

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