WhatsApp Plus: qué es y cómo descargar la polémica aplicación

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una aplicación no oficial o modificada que ofrece una serie de funciones adicionales a la clásica de WhatsApp. Se viene hablando de ella con bastante frecuencia en los últimos meses, pero lo cierto es que fue creada en 2012 y renovada poco a poco incluyendo muchas funciones adicionales.

Por ejemplo, permite a los usuarios personalizar su experiencia de chat con nuevos fondos, fuentes, etc. Pero también ofrece la posibilidad de disponer de cuentas múltiples, modo avión y el envío de archivos multimedia de gran tamaño.

Estas funciones adicionales no están disponibles aún en la versión oficial de WhatsApp. De hecho, al tratarse de una aplicación no oficial ni siquiera está disponible en la Google Play Store o en la App Store. Más adelante veremos cómo puedes descargar WhatsApp Plus en tu teléfono móvil.

Por tanto, a pesar de tener en cuenta el sistema de la aplicación oficial, la versión Plus posee sus propias características de privacidad y personalización.

Qué funciones ofrece WhatsApp Plus

WhatsApp Plus cuenta con algunas funciones adicionales que no se encuentran aún en la versión oficial de WhatsApp. Es por esto por lo que una vez lleguen a WhatsApp, desaparecerán de la versión Plus. Por ejemplo, en WhatsApp Plus se comenzaron a usar funciones como la eliminación de mensajes o las reacciones a los mensajes con emojis que ya han llegado a WhatsApp oficial y ya no están en el modo Plus.

En WhatsApp Plus podemos encontrar, por ejemplo, un mayor número de temas y fondos para personalizar tus espacios de chats. Además, integra más emojis que no dispone aún la aplicación oficial. Todo esto nos permite personalizar mucho más la aplicación y hacerla más atractiva desde el punto de vista visual.

Una de las funciones más destacadas en WhatsApp Plus y que aún no está en WhatsApp es la posibilidad de evitar que los contactos sepan que estás escribiendo un mensaje o grabando un audio. Además, en la versión Plus puedes almacenar los mensajes eliminados en los chats para recuperar información más adelante.

Por otro lado, WhatsApp Plus permite enviar fotos de hasta 100 megapíxeles y vídeos de hasta 80 MB. Asimismo, podemos compartir hasta mil archivos y publicar estados en vídeo. Así pues, podrás escoger el tamaño y la calidad de las imágenes y archivos que quieras enviar.

WhatsApp Plus permite a los usuarios poder rechazar si alguien desea agregarte a un grupo en el que no quieres estar. Por último, también tienes la posibilidad de descargar los estados de tus contactos y hacer uso de la función Anti Delete para impedir que un usuario elimine una imagen u otro contenido.

¿Por qué usar WhatsApp Plus?

Si hacemos un pequeño resumen de las funciones adicionales con las que cuenta WhatsApp Plus, vemos que es una aplicación que nos permite disfrutar de muchas características y opciones interesantes.

Recogemos, a continuación, lo más destacado de esta versión no oficial de WhatsApp:

Más posibilidades de personalización gracias a sus fondos, colores, fuentes, menús y emojis.

Una aplicación muy fácil de usar y con un rendimiento óptimo, por lo que la experiencia de usuario es más que satisfactoria.

y con un rendimiento óptimo, por lo que la experiencia de usuario es más que satisfactoria. Las opciones de privacidad son muy interesantes, ya que puedes ver los mensajes eliminados y te permite desactivar el estado en línea .

. En cuanto al envío de archivos, podrás enviar contenidos en cualquier calidad y tamaño y tendrás opciones de ver los archivos eliminados.

Las actualizaciones de WhatsApp Plus son manuales.

Cómo descargar WhatsApp Plus

Al tratarse de una aplicación no oficial y modificada, es muy recomendable que descargues WhatsApp Plus de una fuente o una web fiable. En este sentido, es muy importante que, antes de descargar WhatsApp Plus, crees una copia de seguridad para no perder chats o archivos importantes.

A continuación, debes habilitar en tu teléfono móvil la función Orígenes Desconocidos, ya que la descarga no se efectúa por medio de una fuente oficial sino de un archivo APK. Una vez lo hayas hecho, ya puedes proceder a la descarga.

Cuando el archivo de descarga de WhatsApp Plus esté en tu dispositivo, ya solo tienes que pinchar en él para instalarlo.

WhatsApp Plus es, por tanto, la versión no oficial y modificada de WhatsApp. Una versión que puedes probar en tu teléfono para tener nuevas funciones adicionales en tu aplicación de mensajería instantánea.