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Tutankamón en Buenos Aires: cómo es la muestra inmersiva con los tesoros del faraón más famoso de Egipto

La exhibición reúne más de 150 piezas certificadas, una recreación de la tumba descubierta por Howard Carter y once salas temáticas que invitan a recorrer la historia, los misterios y las leyendas del Antiguo Egipto. Se realiza desde junio en Vicente López.

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Tutankamón en Buenos Aires: cómo es la muestra inmersiva con los tesoros del faraón más famoso de Egipto

A más de un siglo del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, Buenos Aires recibe una de las propuestas culturales más esperadas del año. Desde el 4 de junio hasta el 30 de julio, el Cubo del Complejo Al Río, en Vicente López, es sede de "Tutankamón, La Experiencia", una muestra inmersiva que propone un recorrido por la vida, los tesoros y los enigmas que rodean al célebre faraón egipcio.

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La exposición busca transportar a los visitantes al corazón del Antiguo Egipto mediante un recorrido que combina historia, arqueología, tecnología y experiencias sensoriales, pensado tanto para adultos como para niños.

Más de 150 piezas y una recreación de la tumba de Tutankamón

Uno de los principales atractivos es la exhibición de más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto, que permiten conocer distintos aspectos del reinado de Tutankamón, así como los misterios que aún rodean su vida y su muerte.

El recorrido incluye además una recreación de la tumba y de los tesoros encontrados en su interior, inspirada en el descubrimiento realizado por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922, un acontecimiento que revolucionó para siempre la egiptología y la arqueología moderna.

La propuesta se complementará con proyecciones audiovisuales y recursos inmersivos que recrean la atmósfera del antiguo reino egipcio y ayudan a comprender el contexto histórico en el que vivió el llamado "faraón niño".

Un viaje por las creencias y los rituales del Antiguo Egipto

A lo largo de 11 salas temáticas distribuidas en más de 1.500 metros cuadrados, los visitantes pueden descubrir cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, conocer sus costumbres, sus rituales funerarios y la importancia que esa civilización otorgaba al viaje hacia el más allá.

La curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli, especialista argentina con reconocimiento internacional, quien aporta el respaldo académico a una muestra diseñada para acercar el conocimiento científico al público general.

Según los organizadores, el objetivo es ofrecer una experiencia que combine el rigor histórico con un formato atractivo, utilizando reconstrucciones, escenografías y contenidos audiovisuales para acercar uno de los capítulos más fascinantes de la historia universal.

Una experiencia para toda la familia

Además del recorrido principal, la muestra cuenta con un espacio gastronómico temático, una tienda de merchandising con productos exclusivos y un sector especialmente pensado para actividades familiares.

La expectativa es que la exhibición se convierta en uno de los grandes eventos culturales de 2026, impulsada por el interés que sigue despertando la figura de Tutankamón más de cien años después de que su tumba fuera encontrada prácticamente intacta en el Valle de los Reyes.

Cuándo y dónde es la muestra

  • Exposición: Tutankamón, La Experiencia
  • Fechas: del 4 al 30 de julio de 2026
  • Lugar: El Cubo – Complejo Al Río (Av. del Libertador 101, Vicente López)
  • Horarios: martes a domingos, de 10 a 20 horas
  • Entradas: disponibles a través de www.tuentrada.com
  • Instagram: @tutankamon.laexperiencia

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