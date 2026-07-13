Tutankamón en Buenos Aires: cómo es la muestra inmersiva con los tesoros del faraón más famoso de Egipto

La propuesta se complementará con proyecciones audiovisuales y recursos inmersivos que recrean la atmósfera del antiguo reino egipcio y ayudan a comprender el contexto histórico en el que vivió el llamado "faraón niño".

Un viaje por las creencias y los rituales del Antiguo Egipto

A lo largo de 11 salas temáticas distribuidas en más de 1.500 metros cuadrados, los visitantes pueden descubrir cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, conocer sus costumbres, sus rituales funerarios y la importancia que esa civilización otorgaba al viaje hacia el más allá.

La curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli, especialista argentina con reconocimiento internacional, quien aporta el respaldo académico a una muestra diseñada para acercar el conocimiento científico al público general.

Según los organizadores, el objetivo es ofrecer una experiencia que combine el rigor histórico con un formato atractivo, utilizando reconstrucciones, escenografías y contenidos audiovisuales para acercar uno de los capítulos más fascinantes de la historia universal.

Una experiencia para toda la familia

Además del recorrido principal, la muestra cuenta con un espacio gastronómico temático, una tienda de merchandising con productos exclusivos y un sector especialmente pensado para actividades familiares.

La expectativa es que la exhibición se convierta en uno de los grandes eventos culturales de 2026, impulsada por el interés que sigue despertando la figura de Tutankamón más de cien años después de que su tumba fuera encontrada prácticamente intacta en el Valle de los Reyes.

Cuándo y dónde es la muestra