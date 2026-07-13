El negocio millonario que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo construyeron lejos de las canchas

El éxito obtenido en Europa impulsó una segunda apuesta todavía más especial: llevar el concepto a Mendoza, la tierra natal de Agustina. Allí, Coraje mantiene la esencia italiana, pero incorpora el fuego, los vinos y los sabores argentinos como protagonistas de la experiencia.

Sin embargo, ese no es el único emprendimiento de la pareja. Lautaro Martínez y Agustina también desarrollaron Cittanina, una bodega que refleja el fuerte vínculo que mantienen con la provincia cuyana y con la tradición vitivinícola argentina.

La historia empresarial de Agustina comenzó mucho antes de conocer al delantero de la Selección. Desde muy joven trabajó en la empresa familiar, abrió locales de indumentaria y siempre tuvo claro que quería desarrollar sus propios proyectos, incluso después de instalarse en Europa.

Hoy, mientras Lautaro continúa enfocado en su carrera deportiva, la pareja logró construir un negocio que une dos continentes y demuestra que su futuro también se juega fuera de las canchas. Entre restaurantes, diseño, vinos y nuevos proyectos, el delantero y Agustina Gandolfo consolidaron una faceta empresarial que crece casi al mismo ritmo que los éxitos del Toro dentro del campo de juego.