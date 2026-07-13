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El negocio millonario que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo construyeron lejos de las canchas

El negocio millonario que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo construyeron lejos de las canchas. Conocelo.

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El negocio millonario que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo construyeron lejos de las canchas

Mientras Lautaro Martínez sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial, hay otro proyecto que también crece a pasos agigantados y que pocos conocían. Junto a Agustina Gandolfo, la pareja construyó un verdadero imperio gastronómico que ya cruzó fronteras y se convirtió en uno de los emprendimientos más ambiciosos de sus vidas.

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Lejos del césped y de los estadios repletos, ambos apostaron por un desafío completamente distinto: crear una marca con identidad propia que mezcla la tradición italiana con las raíces argentinas. Así nació Coraje, un restaurante que abrió sus puertas en Milán y que, gracias a su éxito, terminó desembarcando también en Mendoza.

El proyecto no fue improvisado. Agustina Gandolfo estudió durante meses el mercado gastronómico italiano, diseñó cada detalle del lugar y convirtió su pasión por el diseño y la cocina en un emprendimiento que rápidamente ganó reconocimiento.

La propia influencer contó que el restaurante representa mucho más que un negocio."Siempre digo que Coraje es mi primer bebé. Nada fue casualidad: pensé cada detalle, desde la decoración hasta el menú. Estudié muchísimo antes de crearlo", reveló en una entrevista con con la revista Caras..

El éxito obtenido en Europa impulsó una segunda apuesta todavía más especial: llevar el concepto a Mendoza, la tierra natal de Agustina. Allí, Coraje mantiene la esencia italiana, pero incorpora el fuego, los vinos y los sabores argentinos como protagonistas de la experiencia.

Sin embargo, ese no es el único emprendimiento de la pareja. Lautaro Martínez y Agustina también desarrollaron Cittanina, una bodega que refleja el fuerte vínculo que mantienen con la provincia cuyana y con la tradición vitivinícola argentina.

La historia empresarial de Agustina comenzó mucho antes de conocer al delantero de la Selección. Desde muy joven trabajó en la empresa familiar, abrió locales de indumentaria y siempre tuvo claro que quería desarrollar sus propios proyectos, incluso después de instalarse en Europa.

Hoy, mientras Lautaro continúa enfocado en su carrera deportiva, la pareja logró construir un negocio que une dos continentes y demuestra que su futuro también se juega fuera de las canchas. Entre restaurantes, diseño, vinos y nuevos proyectos, el delantero y Agustina Gandolfo consolidaron una faceta empresarial que crece casi al mismo ritmo que los éxitos del Toro dentro del campo de juego.

En pocas palabras

  • Emprendimiento gastronómico: Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo crearon el restaurante Coraje.
  • Expansión internacional: El local nació en Milán y se expandió a Mendoza, Argentina.
  • Negocio vitivinícola: La pareja también desarrolló Cittanina, una bodega en Mendoza.
Resumen generado por Thinkindot AI
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