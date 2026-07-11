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José Coronado brilla en Netflix con este thriller español y es su mejor película

Netflix arrasa con una película española protagonizada por José Coronado que ganó reconocimiento internacional y continúa atrapando a miles de espectadores.

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José Coronado brilla en Netflix con este thriller español y es su mejor película. (Foto: Archivo)

José Coronado brilla en Netflix con este thriller español y es su mejor película. (Foto: Archivo)

Netflix se convirtió en uno de los servicios de streaming más elegidos por el público. Y dentro de su amplio catálogo se destaca "Tu hijo", un thriller español que volvió a posicionarse entre las recomendaciones más buscadas. La película, dirigida por Miguel Ángel Vivas y protagonizada por José Coronado, consiguió una importante repercusión desde su llegada a la N roja.

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José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española. (Foto: Archivo)

Con una historia que explora los límites de la justicia, la desesperación y la venganza, este filme construye un relato intenso que mantiene la atención del espectador durante 1 hora y 43 minutos. A eso se suma un elenco de reconocida trayectoria y una dirección que apuesta por un ritmo constante para sostener la tensión de principio a fin.

De qué trata "Tu hijo" en Netflix

Según la descripción oficial de Netflix: "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores".

La historia sigue a Jaime Jiménez, un médico cuya vida cambia por completo cuando su hijo Marcos sufre una brutal agresión al salir de un boliche. El joven queda gravemente herido y debe luchar por recuperarse mientras su familia intenta comprender qué ocurrió.

Convencido de que el sistema judicial no avanza al ritmo esperado, Jaime toma una decisión que modificará para siempre su vida: iniciar una búsqueda personal para encontrar a los responsables del ataque.

A medida que avanza la investigación, el protagonista descubre información que cambia su percepción de los hechos y lo obliga a enfrentarse a situaciones cada vez más peligrosas.

La película construye así un relato donde la tensión crece de forma permanente y donde cada nueva revelación genera más interrogantes sobre los límites entre la justicia y la venganza.

Una película española que volvió a captar la atención en Netflix

Las películas españolas encontraron en los últimos años un espacio privilegiado dentro de Netflix. El interés internacional por este tipo de producciones creció de manera sostenida y permitió que muchos títulos alcanzaran una difusión mucho mayor que la obtenida durante su paso por las salas de cine.

En ese contexto, Tu hijo logró destacarse gracias a una propuesta que combina elementos propios del thriller con un profundo drama familiar. La historia se desarrolla alrededor de un hecho violento que modifica por completo la vida de sus protagonistas y desencadena una serie de decisiones cada vez más extremas.

Miguel Ángel Vivas fue el encargado de dirigir esta producción estrenada originalmente en 2018. Su trabajo recibió una valoración positiva por la manera en que construyó la tensión narrativa y por el tratamiento de un conflicto que pone en debate cuestiones relacionadas con la justicia y los límites morales.

José Coronado encabeza un elenco de primer nivel

Uno de los grandes atractivos de la película es la presencia de José Coronado, uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión española. Su interpretación de Jaime Jiménez fue ampliamente destacada por la crítica y le permitió recibir una nominación al premio Goya 2019 como Mejor Actor Protagonista.

A su lado aparece Ana Wagener, otra figura con una extensa trayectoria dentro de la industria audiovisual española, quien aporta profundidad emocional a una historia marcada por el dolor y la incertidumbre.

El reparto también cuenta con las participaciones de Asia Ortega, Pol Monen y Ester Expósito. La combinación de actores experimentados y un guion enfocado en los conflictos personales permitió que la película consiguiera una fuerte conexión con el público.

Un thriller que mantiene el suspenso hasta el final

Uno de los aspectos más destacados de Tu hijo es la forma en que desarrolla el suspenso.

La narración evita ofrecer respuestas inmediatas y construye un clima de incertidumbre constante. Cada escena aporta nuevos elementos que mantienen el interés del espectador mientras la investigación avanza.

La dirección apuesta por una puesta en escena sobria, apoyada en actuaciones sólidas y un ritmo narrativo que incrementa la tensión conforme se acerca el desenlace.

El conflicto principal no solo gira alrededor de descubrir quiénes fueron los responsables de la agresión, sino también de observar cómo ese episodio transforma emocionalmente a un padre dispuesto a hacer cualquier cosa por su hijo.

Mirá el tráiler de "Tu hijo"

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