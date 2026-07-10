Ricardo Darín arrasa en Netflix con esta serie de apenas 6 capítulos y es un éxito mundial

Si bien muchos seguidores esperaban un estreno más cercano, la producción necesita un extenso proceso de trabajo antes de llegar a la plataforma. Uno de los principales desafíos vuelve a estar relacionado con la enorme cantidad de efectos visuales que requiere la serie para recrear el escenario apocalíptico que caracteriza a la historia.

La recreación digital de distintos sectores de Buenos Aires demanda meses de postproducción. A eso se suma el trabajo de integración entre escenarios reales, efectos especiales y tecnología digital que convirtió a la primera temporada en una de las producciones audiovisuales más ambiciosas realizadas en Argentina.

Ricardo Darín volverá como Juan Salvo en "El Eternauta"

Uno de los aspectos que más tranquilidad generó entre los fanáticos fue la confirmación de que Ricardo Darín continuará interpretando a Juan Salvo.

El personaje seguirá siendo el eje central del relato mientras la historia profundiza el enfrentamiento contra la invasión y el proceso de organización de los sobrevivientes.

La dirección permanecerá nuevamente en manos de Bruno Stagnaro, responsable del exitoso desarrollo de la primera temporada y uno de los principales impulsores de la adaptación televisiva de la histórica historieta argentina.

La continuidad del mismo equipo creativo busca conservar la identidad visual, narrativa y emocional que recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada.

El elenco principal de "El Eternauta" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Carla Peterson

César Troncoso

Andrea Pietra

Ariel Staltari

Marcelo Subiotto

Claudio Martínez Bel

Orianna Cárdenas

Mora Fisz

El éxito de "El Eternauta" que superó todas las expectativas

Desde su estreno, el 30 de abril de 2025, la serie consiguió resultados que sorprendieron incluso a la propia industria audiovisual. La repercusión fue inmediata tanto en Argentina como en el resto del mundo.

En pocas semanas logró convertirse en uno de los contenidos más vistos de Netflix y alcanzó el primer puesto entre las series de habla no inglesa a nivel internacional.

Durante su semana de debut acumuló más de 10,8 millones de visualizaciones, una cifra que consolidó rápidamente la decisión de avanzar con nuevos episodios. En Argentina también registró un alcance extraordinario.

Los premios consolidaron el fenómeno de "El Eternauta"

El reconocimiento no quedó limitado únicamente a la audiencia. La serie también obtuvo una importante respuesta por parte de la crítica especializada y los principales premios del sector.

En los Premios Platino 2026 consiguió ocho galardones que reafirmaron la calidad de la producción. Entre las distinciones más destacadas apareció el premio para Ricardo Darín como Mejor Interpretación Masculina en miniserie.

Bruno Stagnaro también fue reconocido como Mejor creador de miniserie o teleserie, un premio que destacó el trabajo realizado en la adaptación de una obra considerada un clásico de la cultura argentina.

Con estos antecedentes, la expectativa por la segunda temporada continúa creciendo mientras avanza la producción. Aunque todavía falta para su estreno, todo indica que El Eternauta en Netflix volverá con una historia más grande, más ambiciosa y con nuevos desafíos para Juan Salvo y los sobrevivientes de una Buenos Aires completamente transformada.