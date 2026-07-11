Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y sólo tiene 9 capítulos

Cuando Animal llegó al catálogo de Netflix, pocos imaginaban el impacto que alcanzaría en apenas unas semanas. La respuesta del público fue inmediata. Menos de tres semanas después del estreno, la N roja confirmó oficialmente la continuidad de la historia.

La repercusión no se limitó únicamente al mercado español. La serie también despertó interés en distintos países donde las producciones españolas mantienen un crecimiento constante dentro del catálogo internacional de la plataforma.

El humor, combinado con los paisajes gallegos y unos personajes llenos de humanidad, permitió que la ficción conectara con espectadores de diferentes culturas.

Luis Zahera sorprendió a todos con su personaje en "Animal"

Luis Zahera construyó una carrera basada en personajes complejos, duros y, muchas veces, relacionados con el crimen o el suspenso. Películas como Celda 211, As bestas o El reino reforzaron esa imagen de actor especializado en papeles de gran intensidad. Sin embargo, Animal representó un giro inesperado en su trayectoria profesional.

En esta ocasión, el intérprete dejó atrás a los personajes oscuros para ponerse en la piel de Antón, un veterinario con un enorme corazón que debe abandonar su vida en un pequeño pueblo gallego para comenzar una nueva etapa trabajando en una tienda de mascotas administrada por su sobrina Uxía.

La serie apostó por el humor, las situaciones cotidianas y las relaciones familiares, permitiendo que el público descubriera una faceta mucho más cercana, cálida y divertida del actor. Precisamente ese cambio terminó convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la producción.

Qué contará la segunda temporada de "Animal" en Netflix

Netflix ya adelantó algunos detalles sobre la continuación de la historia. En la nueva entrega, Antón y el resto de personajes impulsarán un innovador servicio de entierros para mascotas. Lo que inicialmente parecerá una excelente oportunidad de negocio comenzará a generar importantes beneficios económicos.

Sin embargo, la prosperidad llegará acompañada de un secreto que podría alterar completamente la estabilidad conseguida por los protagonistas. Ese nuevo conflicto servirá como eje principal de la segunda temporada y volverá a combinar humor, emociones y situaciones inesperadas.

Durante las últimas semanas también se realizaron numerosos castings para incorporar figurantes que reforzaran la ambientación local de la serie.

Netflix ya rueda la segunda y la tercera temporada al mismo tiempo

Una de las noticias que más llamó la atención entre los seguidores de la ficción fue la decisión de Netflix de rodar simultáneamente las dos próximas temporadas.

Esta estrategia permite acelerar la producción y reducir considerablemente los tiempos de espera entre un estreno y otro. Aunque todavía no existe una fecha oficial para el lanzamiento de los nuevos episodios, el rodaje ya se encuentra en marcha.

La plataforma busca mantener el impulso generado por el enorme éxito de la primera temporada y aprovechar el interés que continúa despertando la historia.

Álvaro Mel se incorpora al elenco principal de "Animal"

Las novedades no terminan con la confirmación de las nuevas temporadas. Netflix también anunció la incorporación de Álvaro Mel al elenco principal.

El actor, que recientemente participó en Cochinas para Prime Video, interpretará a Mike, el gerente de la clínica Kawanda Urban ubicada en Santiago de Compostela.

Su llegada aportará nuevas dinámicas entre los personajes y ampliará el universo de la serie, incorporando nuevas historias que enriquecerán la trama principal. La incorporación de Mel representa una de las apuestas más importantes de la nueva etapa de Animal.

Anuncio oficial de "Animal", nueva temporada en Netflix