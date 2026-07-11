Estreno en Netflix: Diego Peretti sorprende con su nueva película y ya está entre las más vistas

Mientras Risa intenta comprender la ausencia de su padre desde la inocencia de la infancia, Sara enfrenta el dolor de una manera completamente distinta. Esa diferencia en la forma de vivir el duelo se convierte en uno de los ejes principales de la película y sostiene gran parte de la carga emocional del relato.

Los paisajes de la Patagonia se convierten en un protagonista más

Uno de los aspectos más destacados de Risa y la cabina del viento es su ambientación.

La historia transcurre en un pequeño pueblo de la Patagonia. Las montañas, el viento permanente, los colores del paisaje y la inmensidad del sur argentino crean una atmósfera única que acompaña cada momento de la narración.

Lejos de ser un simple escenario, la Patagonia se integra al desarrollo de la historia y ayuda a transmitir el estado emocional de sus personajes.

La fotografía utiliza esos paisajes para reforzar la sensación de aislamiento, nostalgia y esperanza que atraviesa toda la película.

Diego Peretti lidera un elenco de grandes figuras

Elena Romero

Diego Peretti

Cazzu

Joaquín Furriel

Antonio Garzón

Manuel da Silva

Una película para quienes buscan algo diferente en Netflix

En un catálogo donde predominan las series, los thrillers y las producciones internacionales, Risa y la cabina del viento aparece como una propuesta distinta.

Su ritmo pausado, el desarrollo de los personajes y la construcción emocional del relato la convierten en una alternativa ideal para quienes prefieren historias sensibles y reflexivas.

La producción evita recurrir a golpes de efecto y apuesta por construir una experiencia que permanece en el espectador incluso después de que terminan los créditos.

Por qué se convirtió en una recomendación para este fin de semana

Las recomendaciones para ver durante un fin de semana largo suelen incluir películas capaces de emocionar y generar conversaciones una vez finalizada la función.

En ese contexto, Risa y la cabina del viento logró posicionarse entre las producciones argentinas más comentadas del momento dentro de Netflix.

Su historia combina drama familiar, fantasía, actuaciones reconocidas y una puesta visual que aprovecha algunos de los paisajes más impactantes del país.

Para quienes disfrutan del cine nacional y buscan una propuesta diferente dentro de la plataforma, esta película reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las mejores opciones del fin de semana.

Mirá el adelanto de "Risa y la cabina del viento"