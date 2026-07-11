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Estreno en Netflix: Diego Peretti sorprende con su nueva película y ya está entre las más vistas

Diego Peretti arrasa en Netflix con una emotiva película argentina que combina drama, paisajes inolvidables y un gran elenco.

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Estreno en Netflix: Diego Peretti sorprende con su nueva película y ya está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

Estreno en Netflix: Diego Peretti sorprende con su nueva película y ya está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

Si estás buscando qué ver en Netflix, hay una producción argentina que se convirtió en una de las opciones más recomendadas para disfrutar durante el fin de semana. Se trata de "Risa y la cabina del viento", una película dirigida por Juan Cabral que reúne un elenco de primer nivel integrado por Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu, quien debutó en la pantalla grande con este proyecto.

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La película llegó este año al catálogo de Netflix y rápidamente despertó el interés de quienes disfrutan de las historias emotivas. Con una combinación de drama familiar, realismo mágico y escenarios naturales impactantes, la producción propone un viaje cargado de emociones que invita a reflexionar sobre el duelo, la memoria y la importancia de seguir adelante después de una pérdida.

De qué trata "Risa y la cabina del viento" en Netflix

La sinopsis oficial de Netflix resume la propuesta con una premisa que despierta curiosidad desde el primer momento: "Tras la desaparición de su padre, Risa, una niña de diez años, encuentra una cabina telefónica fuera de servicio que le permite comunicarse con los muertos".

A partir de esa idea comienza un relato profundamente humano que sigue los pasos de Risa y de su madre, Sara, personaje interpretado por Cazzu. Años antes del inicio de la historia, el padre de la niña murió durante un incendio mientras intentaba rescatar a otras personas. Ese hecho cambió para siempre la vida de ambas y dejó heridas difíciles de cerrar.

Mientras Risa intenta comprender la ausencia de su padre desde la inocencia de la infancia, Sara enfrenta el dolor de una manera completamente distinta. Esa diferencia en la forma de vivir el duelo se convierte en uno de los ejes principales de la película y sostiene gran parte de la carga emocional del relato.

Los paisajes de la Patagonia se convierten en un protagonista más

Uno de los aspectos más destacados de Risa y la cabina del viento es su ambientación.

La historia transcurre en un pequeño pueblo de la Patagonia. Las montañas, el viento permanente, los colores del paisaje y la inmensidad del sur argentino crean una atmósfera única que acompaña cada momento de la narración.

Lejos de ser un simple escenario, la Patagonia se integra al desarrollo de la historia y ayuda a transmitir el estado emocional de sus personajes.

La fotografía utiliza esos paisajes para reforzar la sensación de aislamiento, nostalgia y esperanza que atraviesa toda la película.

Diego Peretti lidera un elenco de grandes figuras

  • Elena Romero
  • Diego Peretti
  • Cazzu
  • Joaquín Furriel
  • Antonio Garzón
  • Manuel da Silva

Una película para quienes buscan algo diferente en Netflix

En un catálogo donde predominan las series, los thrillers y las producciones internacionales, Risa y la cabina del viento aparece como una propuesta distinta.

Su ritmo pausado, el desarrollo de los personajes y la construcción emocional del relato la convierten en una alternativa ideal para quienes prefieren historias sensibles y reflexivas.

La producción evita recurrir a golpes de efecto y apuesta por construir una experiencia que permanece en el espectador incluso después de que terminan los créditos.

Por qué se convirtió en una recomendación para este fin de semana

Las recomendaciones para ver durante un fin de semana largo suelen incluir películas capaces de emocionar y generar conversaciones una vez finalizada la función.

En ese contexto, Risa y la cabina del viento logró posicionarse entre las producciones argentinas más comentadas del momento dentro de Netflix.

Su historia combina drama familiar, fantasía, actuaciones reconocidas y una puesta visual que aprovecha algunos de los paisajes más impactantes del país.

Para quienes disfrutan del cine nacional y buscan una propuesta diferente dentro de la plataforma, esta película reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las mejores opciones del fin de semana.

Mirá el adelanto de "Risa y la cabina del viento"

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