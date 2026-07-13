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No es una moda: revelaron la verdadera razón por la que Jude Bellingham rompe sus medias antes de cada partido

Jude Bellingham es viral porque todos los partidos rompe sus medias: ahora se supo la verdadera causa y sorprendió a todos. Enterate.

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No es una moda: revelaron la verdadera razón por la que Jude Bellingham rompe sus medias antes de cada partido

Durante años, miles de fanáticos pensaron que era una cuestión de estilo, una estrategia de marketing o simplemente una excentricidad. Sin embargo, la verdadera razón por la que Jude Bellingham sale a jugar con las medias cortadas es muy distinta y está directamente relacionada con su rendimiento físico.

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El mediocampista inglés repite el mismo ritual desde hace varias temporadas. Lo hizo cuando jugaba en Borussia Dortmund, también con la selección de Inglaterra y hoy continúa haciéndolo en Real Madrid. Sin importar si viste indumentaria de Puma, Nike o Adidas, las medias siempre terminan con varios cortes en la parte trasera.

Lejos de tratarse de una moda, la explicación está en la presión que ejercen las medias modernas sobre los gemelos, especialmente en futbolistas con una musculatura muy desarrollada como la de Bellingham.

Según distintos especialistas, las medias de alta compresión pueden generar una sensación de tensión excesiva durante los partidos. Al realizar pequeños cortes, el futbolista consigue que el tejido ceda y disminuya esa presión, permitiendo una mayor comodidad durante los 90 minutos.

El fisioterapeuta Carlos Sánchez explicó al diario Relevo que estos cortes ayudan a reducir la tensión mecánica sobre el músculo, favorecen una mejor circulación y disminuyen la sensación de sobrecarga en los gemelos, aunque aclaró que no representan una garantía para evitar lesiones.

De todos modos, no todos los expertos coinciden en su eficacia. Mientras algunos sostienen que la práctica aporta un beneficio real desde el punto de vista biomecánico, otros creen que el efecto es principalmente psicológico, ya que el jugador siente mayor libertad de movimiento y eso mejora su confianza en el campo.

Lo cierto es que el detalle ya dejó de ser una rareza para convertirse en una marca registrada del futbolista inglés. Cada vez que Bellingham pisa una cancha, sus medias vuelven a aparecer cortadas, alimentando una costumbre que hoy tiene una explicación mucho más científica que estética.

En pocas palabras

  • Jude Bellingham: Revelan por qué rompe sus medias antes de cada partido.
  • Motivo físico: Los cortes reducen la presión de las medias de compresión en los gemelos.
  • Opiniones divididas: Algunos especialistas afirman que mejora el rendimiento, otros ven un efecto psicológico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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