No es una moda: revelaron la verdadera razón por la que Jude Bellingham rompe sus medias antes de cada partido

El fisioterapeuta Carlos Sánchez explicó al diario Relevo que estos cortes ayudan a reducir la tensión mecánica sobre el músculo, favorecen una mejor circulación y disminuyen la sensación de sobrecarga en los gemelos, aunque aclaró que no representan una garantía para evitar lesiones.

De todos modos, no todos los expertos coinciden en su eficacia. Mientras algunos sostienen que la práctica aporta un beneficio real desde el punto de vista biomecánico, otros creen que el efecto es principalmente psicológico, ya que el jugador siente mayor libertad de movimiento y eso mejora su confianza en el campo.

Lo cierto es que el detalle ya dejó de ser una rareza para convertirse en una marca registrada del futbolista inglés. Cada vez que Bellingham pisa una cancha, sus medias vuelven a aparecer cortadas, alimentando una costumbre que hoy tiene una explicación mucho más científica que estética.