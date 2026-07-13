Ximena Capristo expuso por qué no pudo tener otro hijo con Gustavo Conti: "Pasé por todas"

A 25 años de haberse conocido en Gran Hermano, Ximena Capristo y Gustavo Conti siguen juntos y son padres de Félix, de nueve años. La panelista habló sobre su relación y contó, por primera vez, por qué no pudo tener un segundo hijo.
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La ex Gran Hermano Ximena Capristo sorprendió a todos al contar la razón por la cual no tuvo otro hijo con Gustavo Conti.
A 25 años de haberse conocido en Gran Hermano, Ximena Capristo y Gustavo Conti siguen juntos y son padres de Félix, de nueve años. La panelista habló sobre su relación y contó, por primera vez, por qué no pudo tener un segundo hijo.
"Con Gustavo llevamos 25 años juntos y es un montón. Estuve más con Gustavo que en mi casa familiar porque a los 20 ya hice mi vida, así que creo que nunca estuve tantos años al lado de una persona, pero igual la llevamos. A veces, nos re puteamos y nos odiamos, pero en general nos amamos", afirmó sobre su vínculo con Conti en una nota con Pronto.
Consultada sobre si siempre fue el plan tener un solo hijo, la panelista explicó que en un principio se había pensado en agrandar la familia, pero que el proceso para poder quedar embarazada resultó mucho más largo y difícil de lo esperado. "El tema es que demoré tanto en poder quedar embarazada y me costó tanto, que pasé por todas", relató.
Capristo detalló que atravesó un largo peregrinaje médico sin encontrar una explicación concreta a la dificultad para concebir. "Si vos tenés un problema, decís: 'Bueno, tengo tal problema de salud y por eso no puedo quedar embarazada'. Pero cuando no se encuentra nada después de hacerte no sé cuánta cantidad de estudios, es todo un tema", explicó.
Consultada puntualmente sobre si tenía trombofilia, aclaró que no padecía ningún problema de salud diagnosticado: "Yo no tenía nada. Por eso te digo: no tengo ningún problema de salud, pero no quedaba embarazada. Ovulaba perfectamente y tenía todo perfecto, pero estuve cuatro años buscando al chico". Según contó, cuando finalmente pudo quedar embarazada de Félix, el tiempo ya había pasado como para buscar un segundo hijo.
Sobre lo que significó la llegada de Félix a su vida, Ximena no tuvo dudas: "Es una persona soñada y es todo lo bueno que tenemos los dos hecho en este niño. Es buena gente, buen compañero, es buen pibe con los demás, es solidario. Tiene unos valores espectaculares desde tan chiquito que no lo podés creer".
Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron hace 25 años dentro de la casa de Gran Hermano, el reality que los catapultó a la fama y que terminó siendo el punto de partida de la pareja. Desde entonces construyeron una relación que ya lleva un cuarto de siglo, con Félix, de nueve años, como fruto de esa historia.
La propia Ximena remarcó que en todo este tiempo nunca estuvo tantos años al lado de una persona como con Conti, a quien conoció mucho antes de cumplir los 20. Según contó, la relación no se sostuvo por comodidad sino por una elección compartida: los dos se hicieron pareja siendo muy jóvenes, con el mismo objetivo de formar una familia y conseguir su propia casa, y así siguieron adelante durante estas dos décadas y media juntos.