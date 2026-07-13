Ximena Capristo expuso por qué no pudo tener otro hijo con Gustavo Conti: "Pasé por todas"

Consultada puntualmente sobre si tenía trombofilia, aclaró que no padecía ningún problema de salud diagnosticado: "Yo no tenía nada. Por eso te digo: no tengo ningún problema de salud, pero no quedaba embarazada. Ovulaba perfectamente y tenía todo perfecto, pero estuve cuatro años buscando al chico". Según contó, cuando finalmente pudo quedar embarazada de Félix, el tiempo ya había pasado como para buscar un segundo hijo.

Sobre lo que significó la llegada de Félix a su vida, Ximena no tuvo dudas: "Es una persona soñada y es todo lo bueno que tenemos los dos hecho en este niño. Es buena gente, buen compañero, es buen pibe con los demás, es solidario. Tiene unos valores espectaculares desde tan chiquito que no lo podés creer".

La historia de amor de Ximena Capristo y Gustavo Conti

Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron hace 25 años dentro de la casa de Gran Hermano, el reality que los catapultó a la fama y que terminó siendo el punto de partida de la pareja. Desde entonces construyeron una relación que ya lleva un cuarto de siglo, con Félix, de nueve años, como fruto de esa historia.

La propia Ximena remarcó que en todo este tiempo nunca estuvo tantos años al lado de una persona como con Conti, a quien conoció mucho antes de cumplir los 20. Según contó, la relación no se sostuvo por comodidad sino por una elección compartida: los dos se hicieron pareja siendo muy jóvenes, con el mismo objetivo de formar una familia y conseguir su propia casa, y así siguieron adelante durante estas dos décadas y media juntos.