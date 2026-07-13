Santilli avanza en la negociación con los gobernadores: asistencia financiera a cambio de apoyo en el Congreso.

En la Casa Rosada admiten que también evalúan posibles alianzas electorales entre La Libertad Avanza y algunos gobernadores de la oposición dialoguista, entre los que se destacan varios del PRO, la UCR y el peronismo no kirchnerista, que podrían apoyar desde sus provincias la reelección de Javier Milei en 2027, pero aclaran que "para eso falta".

Según señalaron fuentes de la mesa política del Gobierno, las alianzas electorales para el 2027 en las provincias, es algo que se verá más adelante, cuando Karina Milei y sus operadores políticos Martín y Lule Menem, comiencen las recorridas provincia por provincia, después que termine el Mundial 2026, para identificar posibles candidatos locales.

Las nuevas reformas económicas en la agenda con los gobernadores

Días después de la cumbre que Javier Milei mantuvo el pasado 9 de julio en Tucumán con 13 gobernadores aliados, en el Gobierno reconocen que en las conversaciones "se está hablando sobre todo de los paquetes de reformas económicas".

Santilli lleva el pedido de Milei a los gobernadores para que a través de los diputados y senadores que les responden, cumplan con "el acompañamiento de reforma a la Carta Orgánica d el BCRA y el Shutdown (cierre del Estado en casos que se termine el Presupuesto), y la cláusula que prohibiría como un "delito" la emisión monetaria del BCRA para financiar al Tesoro.

Esos dos serán justamente los ejes centrales de las reformas que Milei personalmente presentará públicamente en las próximas semanas antes de enviar los proyectos al Congreso, y que este lunes explicará a los diputados y senadores de LLA cuando los reciba a las 15 horas en Casa Rosada, por segunda vez en dos semanas por el mismo tema.

En la Casa Rosada se preparan así para conseguir los votos del oficialismo y bloques aliados, con la vista puesta en la sesión convocada para este jueves 16 de julio en el Senado, en la que el oficialismo espera que se vote el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que permite la venta de tierras a extranjeros, entre otros puntos.

El Gobierno también le pide a los gobernadores apoyo para otra sesión que esperan convocar para la semana que viene, en la que espera darle sanción definitiva a las reformas de Inocencia Fiscal y el SÚPER RIGI que ya tomaron estado parlamentario en el Senado, después de haber sido aprobados con media sanción en Diputados.

"La idea es que los gobernadores acompañen todos estos proyectos económicos", dijo una fuente de Balcarce 50 horas antes de la nueva reunión de la mesa política del Gobierno que volverá a reunirse este martes en Casa Rosada, para seguir de cerca las negociaciones con los gobernadores y con los bloques de la oposición.

Sin embargo, en el Gobierno ahora intentan bajarle el tono al debate por la eliminación de las PASO, que todavía no consigue consenso entre los propios aliados, incluso entre varios legisladores que responden a gobernadores.

Ahora en Balcarce 50 señalan que la eliminación de las PASO "es un tema más atractivo para los medios", en algín punto porque es un tema que genera debate político, pero señalan que "es un capítulo más de todo lo que se está conversando con los gobernadores".

El Gobierno y la distribución de ATN y adelantos de coparticipación

En medio de las negociaciones con las provincias por las reformas, el gobierno nacional publicó un decreto en el Boletín Oficial este lunes, por el cual autoriza el adelanto de coparticipación federal para la provincia de Córdoba, por unos 400.000 millones de pesos, que el gobernador Martín Llaryora deberá reintegrar a la administración central dentro del ejercicio fiscal de este año.

La medida fue adoptada luego de un pedido de la gestión cordobesa para atender necesidades transitorias de financiamiento.

La decisión se oficializó con el decreto 584 y, de esta manera, Córdoba se sumó a las otras 15 provincias que pidieron adelanto de fondos en lo que va de 2026. A principios de abril, el Gobierno oficializó el esquema de adelantos para Catamarca; Chaco; Chubut; Corrientes; La Rioja; Mendoza; Misiones; Río Negro; Salta; Santa Cruz; Tierra del Fuego y Tucumán.

En junio, en tanto, sumaron al esquema a Sante Fe y Jujuy. Mientras, Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero.

Según explicaron desde el gobierno a A24.com, el adelanto de coparticipación no es una herramienta nueva. Históricamente, las provincias recurrieron a este tipo de asistencia para ordenar sus cuentas en momentos de tensión financiera. La diferencia ahora es que el Gobierno busca sistematizar el mecanismo y establecer un tope global.

El criterio utilizado por Ministerio del Interior para la asignación de fondos de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias se realiza según lo estipulado en la Ley 23.548 (Coparticipación Federal de Recursos Fiscales), que en su artículo 5° dispone: "El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias creado por el inciso d) del artículo 3 de la presente Ley se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado de su asignación".

Aclaran que "aún sigue vigente el veto a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional. Sin tratamiento en Diputados".

Aunque en Casa Rosada señalan que "no hay un estimado de fondos de ATN", la norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.

El fondo ATN recaudó unos $469.681 millones de enero a mayo, mientras que en mayo de 2026 no hubo envíos de ATN.

Según información oficial al que tuvo acceso A24.com, "en el acumulado de los cinco primeros meses del año, se distribuyeron un total de $121.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN)".

La distribución fue la siguiente: Salta ($11.000 millones), Misiones ($15.000 millones), Catamarca ($6.500 millones), Corrientes ($14.000 millones), San Juan ($10.000 millones), Mendoza ($14.000 millones), Entre Rios ($10.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Neuquén ($12.000 millones), Jujuy ($5.000 millones), Chaco ($10.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones), Santa Cruz ($4.000 millones).