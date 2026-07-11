Está en Netflix, apenas tiene 4 episodios y es la miniserie que causa furor en todo el mundo

La trama presenta a William, un reconocido cirujano que disfruta de una carrera exitosa y de una vida familiar aparentemente estable. Todo cambia cuando conoce a Anna, la prometida de su hijo.

Lo que en un principio parece una simple atracción termina convirtiéndose en una relación clandestina que altera por completo la vida de ambos personajes. A medida que avanza la historia, el vínculo crece en intensidad y comienza a afectar no solamente a los protagonistas, sino también a quienes forman parte de su entorno.

La producción desarrolla una historia donde la pasión inicial evoluciona hasta transformarse en una verdadera obsesión. Ese cambio marca el tono de la serie y explica gran parte de la tensión que acompaña cada episodio.

Lejos de presentar únicamente un romance prohibido, la ficción profundiza en las consecuencias psicológicas que pueden surgir cuando una persona pierde el control sobre sus emociones y permite que el deseo determine cada una de sus decisiones.

El elenco principal de "Obsesión"

Richard Armitage

Charlie Murphy

Indira Varma

Rish Shah

Por qué sigue siendo una de las recomendaciones de Netflix

Aunque existen constantes incorporaciones al catálogo de la plataforma, Obsesión continúa apareciendo entre las sugerencias de muchos usuarios.

Uno de los motivos principales es su duración. Al contar con solamente cuatro capítulos, la historia puede verse durante un fin de semana o incluso en una sola noche.

En un contexto donde abundan las series de varias temporadas, muchas personas buscan propuestas breves que ofrezcan un relato completo sin necesidad de dedicar semanas enteras para terminarlo.

Ese formato se convirtió en una ventaja importante y explica parte de su permanencia entre las recomendaciones.

Cuántos capítulos tiene "Obsesión" en Netflix

Uno de los datos que más destacan quienes la recomiendan es su formato reducido. Obsesión está compuesta por apenas cuatro episodios, cada uno con una duración aproximada de entre 33 y 43 minutos.

Esto permite seguir una historia cerrada sin interrupciones y con un desarrollo que avanza rápidamente hacia su desenlace.

Para quienes buscan una miniserie en Netflix que pueda verse de principio a fin en pocas horas, esta producción aparece como una de las opciones más comentadas.

Qué hace diferente a "Obsesión"

Más allá de su argumento, la serie consigue destacarse por la forma en que combina distintos géneros. El drama familiar convive con el thriller psicológico, mientras que el componente romántico funciona como punto de partida para explorar temas mucho más profundos relacionados con la culpa, el deseo, las decisiones impulsivas y las consecuencias de cruzar determinados límites.

Esa mezcla explica por qué continúa despertando interés entre nuevos espectadores que descubren el título dentro del amplio catálogo de Netflix.

Mirá el tráiler oficial de "Obsesión" en Netflix