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Está en Netflix, apenas tiene 4 episodios y es la miniserie que causa furor en todo el mundo

Esta serie breve en Netflix volvió a captar la atención de miles de usuarios combinando suspenso, drama y una historia que no deja indiferente a nadie.

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Está en Netflix

Está en Netflix, apenas tiene 4 episodios y es la miniserie que causa furor en todo el mundo. (Foto: Archivo)

La búsqueda de una buena miniserie en Netflix suele convertirse en una tarea complicada debido a la enorme cantidad de títulos disponibles en la plataforma. Sin embargo, hay producciones que, incluso tiempo después de su estreno, consiguen mantenerse entre las recomendaciones de los usuarios gracias al boca en boca y a las opiniones que generan en redes sociales.

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Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que es perfecta para este fin de semana. (Foto: Archivo)

Ese es el caso de "Obsesión", una producción británica de apenas cuatro episodios que mezcla drama, thriller psicológico y romance. Su corta duración permite verla en una sola jornada, mientras que su argumento invita a reflexionar sobre los límites del deseo, las consecuencias de las decisiones impulsivas y el impacto que un secreto puede tener sobre toda una familia.

Desde su llegada al catálogo de Netflix, la ficción despertó todo tipo de reacciones. Algunos espectadores destacaron la intensidad de las actuaciones y el ritmo narrativo, mientras que otros debatieron sobre el comportamiento de sus protagonistas y las situaciones que plantea la historia.

De qué trata "Obsesión", la miniserie en Netflix

Según la descripción en Netflix: "El romance entre un respetado cirujano londinense y la prometida de su hijo se convierte en una obsesión erótica que amenaza con cambiar sus vidas".

La trama presenta a William, un reconocido cirujano que disfruta de una carrera exitosa y de una vida familiar aparentemente estable. Todo cambia cuando conoce a Anna, la prometida de su hijo.

Lo que en un principio parece una simple atracción termina convirtiéndose en una relación clandestina que altera por completo la vida de ambos personajes. A medida que avanza la historia, el vínculo crece en intensidad y comienza a afectar no solamente a los protagonistas, sino también a quienes forman parte de su entorno.

La producción desarrolla una historia donde la pasión inicial evoluciona hasta transformarse en una verdadera obsesión. Ese cambio marca el tono de la serie y explica gran parte de la tensión que acompaña cada episodio.

Lejos de presentar únicamente un romance prohibido, la ficción profundiza en las consecuencias psicológicas que pueden surgir cuando una persona pierde el control sobre sus emociones y permite que el deseo determine cada una de sus decisiones.

El elenco principal de "Obsesión"

  • Richard Armitage
  • Charlie Murphy
  • Indira Varma
  • Rish Shah

Por qué sigue siendo una de las recomendaciones de Netflix

Aunque existen constantes incorporaciones al catálogo de la plataforma, Obsesión continúa apareciendo entre las sugerencias de muchos usuarios.

Uno de los motivos principales es su duración. Al contar con solamente cuatro capítulos, la historia puede verse durante un fin de semana o incluso en una sola noche.

En un contexto donde abundan las series de varias temporadas, muchas personas buscan propuestas breves que ofrezcan un relato completo sin necesidad de dedicar semanas enteras para terminarlo.

Ese formato se convirtió en una ventaja importante y explica parte de su permanencia entre las recomendaciones.

Cuántos capítulos tiene "Obsesión" en Netflix

Uno de los datos que más destacan quienes la recomiendan es su formato reducido. Obsesión está compuesta por apenas cuatro episodios, cada uno con una duración aproximada de entre 33 y 43 minutos.

Esto permite seguir una historia cerrada sin interrupciones y con un desarrollo que avanza rápidamente hacia su desenlace.

Para quienes buscan una miniserie en Netflix que pueda verse de principio a fin en pocas horas, esta producción aparece como una de las opciones más comentadas.

Qué hace diferente a "Obsesión"

Más allá de su argumento, la serie consigue destacarse por la forma en que combina distintos géneros. El drama familiar convive con el thriller psicológico, mientras que el componente romántico funciona como punto de partida para explorar temas mucho más profundos relacionados con la culpa, el deseo, las decisiones impulsivas y las consecuencias de cruzar determinados límites.

Esa mezcla explica por qué continúa despertando interés entre nuevos espectadores que descubren el título dentro del amplio catálogo de Netflix.

Mirá el tráiler oficial de "Obsesión" en Netflix

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