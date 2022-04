Un testigo clave aportó datos estremecedores del asesinato del expuma Federico Martín Aramburu

En diálogo con el medio francés L'Equipe, el vecino de Saint German des Prés que ya brindó testimonio a la justicia local, dio detalles sobre la violencia en la que se dio el brutal crimen.

“Estaba durmiendo y me despertaron los gritos y los insultos. Mi primer instinto fue ir a ver. Eran aproximadamente las 5:55 a.m., lo que fue corroborado por imágenes de las cámaras de seguridad”, explicó Claude. En la misma línea, el testigo describió la imagen que vio desde la ventana de su habitación: “El clímax de la pelea en el bar es difícil de describir pero escucho a un hombre, a quien identifico hoy como Le Priol, gritando. Pero gritando de verdad, insultando y siempre en dirección a una misma persona (el rugbier argentino), que en ese momento no sabía quién era”.

Contrastes entre los responsables del asesinato y la víctima

“A pesar de la hora, había mucha gente asomada en las ventanas, lo que da testimonio de la violencia de la escena”, agregó al medio francés, y destacó la actitud de los empleados del local gastronómico que intentaron disuadir a los violentos: “Aramburu cae al suelo por muy poco tiempo. La intervención de los chicos del bar de abajo es inmediata”.

Claude destacó la actitud del rugbier quien no devolvió la agresión: “Recuerdo haber pensado que se lo tomaba jodidamente bien. Él se puso de pie. Simplemente lo jodieron y ni siquiera está tratando de devolver el golpe”.

La actitud pasiva del rugbier argentino contrastó con la que tenía Le Priol. “Intenta volver allí, sigue gritando insultos pero se lo impide alguien a quien no he identificado. Estoy seguro de que si hubiera podido regresar, lo habría hecho. Creo que si hubiera podido matarlo con sus puños, lo habría matado con sus puños. Estaba gritando ‘¡Tu madre puta!’. Lo que me pareció una locura fue el contraste entre las actitudes”, describió el testigo.

Asimismo, el vecino del bar Le Mabillon esbozó una teoría de por qué los agresores eligieron a Federico Martín Aramburu como su víctima. “Es muy subjetivo pero ahora que conozco el perfil de los protagonistas, creo que fueron tras él porque Hegarty (el otro rugbier que acompañaba al argentino) los asustó demasiado. ¡Es un armario!”, afirmó.

Luego, Claude describió que notó en Le Priol la intención de sacar algo de su bolsillo mientras gritaba insultos a los cuatro vientos pero que supuso que “en el peor de los casos es un cuchillo”.

Cuando parecía que todo había calmado, el vecino francés intentó regresar a su cama pero varios estruendos que venían de la puerta del bar lo inquietaron. “Cierro los ojos, no tengo tiempo que suenan seis tiros. Analizo en tres segundos en mi cabeza: son disparos, son fuegos artificiales, ¡no, probablemente sea lo que tenía en el bolsillo!”, recordó.

Al volver a la ventana, pudo divisar algunas personas corriendo por lo que llamó a la policía y luego decidió cruzar hacia el bar. Cuando llegó pudo ver a los paramédicos intentando reanimar a Federico Martín Aramburu, y describió sus sensaciones tras el asesinato: “Es como una escena de película, pero no es una película. Estoy estupefacto, no siento mucho, no lloro”.