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Así fue el momento en que el cronista de A24 fue agredido frente a la clínica de González Catán

El notero recibió el impacto de un piedrazo que habría sido arrojado por un menor según las imágenes difundidas por A24.

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Así fue la tremenda agresión a Javier Mozo en La Matanza. (Foto: captura A24)

Así fue la tremenda agresión a Javier Mozo en La Matanza. (Foto: captura A24)

El periodista de A24 Javier Mozo fue agredido en medio de las violentas acciones generadas en la puerta de la clínica Argentina Salud de González Catán, tras las denuncias de médicos ilegales y de muertes vinculadas a esa institución. El notero recibió un fuerte piedrazo de un menor de edad, que respondería a las personas vinculadas a la falsa clínica.

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Por los serios incidentes que se registraron este miércoles hubo dos detenidos. Además, fue apresado quien administraba la clínica de González Catán en medio de un contexto tenso en donde familiares se presentaron para protestar contra el lugar donde presuntamente ejercían la medicina sin ser médicos.

En ese contexto, Javier Mozo, que cubría los incidentes y los detalles de la impactante causa de medicina ilegal, recibió un fuerte piedrazo en su cabeza y pese a su profesionalismo e intentar seguir relatando lo que pasaba en el lugar, tuvo que dejar su tarea y fue trasladado a un sanatorio para someterse estudios y a una tomografía computada.

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Mozo se encuentra fuera de peligro

Según informaron en A24, Mozo se encuentra fuera de peligro pero seguirá en observación por la magnitud del golpe y para que quede controlado. Sobre el agresor se supo que sería menor de edad y había imágenes que permitirían identificar al agresor.

En tanto, en el marco de la causa, se realizaron varios allanamientos en otras localidades como Ezeiza, Virrey del Pino y en González Catán que también incluía una red de farmacias que estarían siendo investigadas como una red dedicada a la medicina ilegal.

Cómo funcionaba la presunta red de clínicas truchas

La investigación judicial reveló que la organización operaba con al menos cuatro sedes en localidades de La Matanza, entre ellas González Catán, Virrey del Pino y San Justo. Según la causa, los centros atendían las 24 horas, ofrecían distintas especialidades médicas, tenían mutual propia, ambulancias y hasta farmacias donde comercializaban medicamentos sin habilitación.

menor piedra

Familiares de víctimas y empleados del lugar se enfrentaron a golpes. (Foto: captura) Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron más de 50 sellos médicos presuntamente falsificados, ambulancias con patentes adulteradas y documentación apócrifa.

La principal hipótesis es que utilizaban matrículas reales de médicos obtenidas de internet para confeccionar recetas, certificados y estudios truchos. Además, sospechan que algunas personas atendían pacientes sin contar con ningún título habilitante.

Por el caso ya fueron detenidas seis personas acusadas de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. En total, hay unas 30 personas bajo investigación.

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