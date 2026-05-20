Así fue el momento en que el cronista de A24 fue agredido frente a la clínica de González Catán

Mozo se encuentra fuera de peligro

Según informaron en A24, Mozo se encuentra fuera de peligro pero seguirá en observación por la magnitud del golpe y para que quede controlado. Sobre el agresor se supo que sería menor de edad y había imágenes que permitirían identificar al agresor.

En tanto, en el marco de la causa, se realizaron varios allanamientos en otras localidades como Ezeiza, Virrey del Pino y en González Catán que también incluía una red de farmacias que estarían siendo investigadas como una red dedicada a la medicina ilegal.

Cómo funcionaba la presunta red de clínicas truchas

La investigación judicial reveló que la organización operaba con al menos cuatro sedes en localidades de La Matanza, entre ellas González Catán, Virrey del Pino y San Justo. Según la causa, los centros atendían las 24 horas, ofrecían distintas especialidades médicas, tenían mutual propia, ambulancias y hasta farmacias donde comercializaban medicamentos sin habilitación.

menor piedra

Familiares de víctimas y empleados del lugar se enfrentaron a golpes. (Foto: captura) Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron más de 50 sellos médicos presuntamente falsificados, ambulancias con patentes adulteradas y documentación apócrifa.

La principal hipótesis es que utilizaban matrículas reales de médicos obtenidas de internet para confeccionar recetas, certificados y estudios truchos. Además, sospechan que algunas personas atendían pacientes sin contar con ningún título habilitante.

Por el caso ya fueron detenidas seis personas acusadas de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. En total, hay unas 30 personas bajo investigación.