Una denunciante apuntó contra la familia Capitanich por deudas, amenazas y ocupación de campos

“No me esperaba ese tipo de respuesta. Me quedé helada. La verdad tuve por un momento miedo porque no pensé que podrían llegar a eso”, sostuvo Daniel al referirse al mensaje.

La mujer aseguró además que su padre prefirió mantenerse alejado de la exposición pública debido al impacto emocional que le provocó el conflicto. “Mi padre está muy mal emocionalmente. No quiere aparecer. Tiene miedo. Por eso estoy dando la cara yo por esto”, afirmó.

El trasfondo judicial del conflicto

La denuncia particular se suma a una serie de cuestionamientos que involucran a empresas vinculadas a la familia Capitanich. En paralelo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, denunció mientras se debatía el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, presuntas irregularidades en la adjudicación y utilización de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales en Chaco.

Dentro de ese expediente también aparecen acusaciones por supuestas ocupaciones de campos, conflictos con propietarios rurales en Chaco y Santiago del Estero y denuncias sobre la explotación de terrenos una vez vencidos los contratos de arrendamiento. Uno de los casos mencionados corresponde a unas 600 hectáreas ubicadas en Los Pirpintos, donde los denunciantes sostienen que continuó la siembra de soja pese a la finalización del acuerdo original.

Capitanich Agropecuaria

La situación se desarrolla además en medio de las dificultades financieras que atraviesa Capitanich Agropecuaria, firma fundada por Héctor Capitanich. La empresa acumula cheques rechazados, una importante deuda bancaria y enfrenta distintos procesos judiciales, algunos de los cuales ya derivaron en medidas de embargo sobre activos y derechos de cobro.

(Foto: captura de pantalla)

Mientras avanzan las presentaciones judiciales, los denunciantes solicitaron además la recusación de la Unidad Fiscal de Tierras de Santiago del Estero al considerar que existió inacción frente a los reclamos presentados.