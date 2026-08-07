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ARRESTADA POR EL ICE

La argentina detenida en Estados Unidos podrá salir en libertad: cuánto deberá pagar de fianza

Iliana Lick, arrestada en el aeropuerto de Filadelfia por un problema migratorio, podrá recuperar la libertad mientras continúa su proceso judicial. La fianza fue fijada en 10.000 dólares.

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La argentina detenida por el ICE en EEUU obtuvo la libertad bajo fianza. (Foto: redes sociales)

La argentina detenida por el ICE en EEUU obtuvo la libertad bajo fianza. (Foto: redes sociales)

Después de casi un mes detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos, la argentina Iliana Lick recibió una noticia clave. Un juez le concedió la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares, mientras continúa el proceso para definir su situación migratoria.

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Reunión entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda); el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio (centro); y la embajadora de Líbano en EE UU, Nada Hamadeh Moawad, junto a otros altos cargos estadounidenses, este martes en Washington.Associated Press/LaPresse (APN)

La novedad fue confirmada por su novio, Steven Melchiorre, a través de un mensaje publicado en redes sociales y en la plataforma GoFundMe, donde impulsó una campaña solidaria para afrontar los gastos legales derivados del caso.

"Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares. Después de semanas de incertidumbre, demoras y frustración, este es un paso enorme", escribió Melchiorre.

Sin embargo, aclaró que la joven todavía no recuperó la libertad, ya que restan completar distintos trámites administrativos antes de que pueda abandonar el centro de detención. "Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso cuanto antes y lograr que vuelva con las personas que la quieren", agregó.

La argentina Iliana Lick y su novio, Steven Melchiorre, viven en Filadelfia. (Foto: redes Steven Melchiorre)

La argentina Iliana Lick y su novio, Steven Melchiorre, viven en Filadelfia. (Foto: redes Steven Melchiorre)

La joven argentina fue arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia, cuando se disponía a viajar hacia Kansas City para asistir a un partido de la Selección argentina durante el Mundial. Durante un control de rutina, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detectaron una presunta irregularidad en su situación migratoria y dispusieron su detención.

Desde entonces fue trasladada por distintos centros de detención migratoria hasta quedar alojada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en el estado de Nuevo México, donde permanece actualmente.

Qué dijo Estados Unidos sobre su situación migratoria

Según había informado previamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Iliana Lick ingresó legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 con una visa, pero permaneció en el país una vez vencido el plazo autorizado.

El organismo también aclaró que una solicitud de residencia o un permiso de trabajo en trámite no otorgan automáticamente un estatus migratorio legal, motivo por el cual quedó bajo custodia del ICE mientras se resuelve su expediente.

Por su parte, su pareja aseguró que la joven esperaba obtener una visa de trabajo y tenía una solicitud migratoria pendiente al momento de la detención.

La campaña para ayudar a Iliana Lick

Tras el arresto, Steven Melchiorre inició una campaña en GoFundMe para reunir fondos destinados a cubrir los honorarios de abogados especializados en inmigración, la eventual fianza y otros gastos judiciales. Hasta el momento, la colecta había reunido cerca de 18.500 dólares, dinero que permitirá afrontar los costos del proceso.

En el mensaje publicado tras conocerse la decisión judicial, Melchiorre agradeció el apoyo recibido. "Esto no significa que el caso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante. Estamos un paso más cerca de que vuelva a casa", expresó.

Iliana Lick, arrestada en el aeropuerto de Filadelfia por un problema migratorio, podrá recuperar la libertad. (Foto: redes sociles)

Iliana Lick, arrestada en el aeropuerto de Filadelfia por un problema migratorio, podrá recuperar la libertad. (Foto: redes sociles)

Iliana vivía junto a su pareja en South Philadelphia y trabajaba como niñera para dos familias de la ciudad. Según describieron sus allegados, cuidaba diariamente a tres niños pequeños y era considerada "parte de la familia" por quienes la empleaban. "Es una persona pacífica, cariñosa y muy querida dentro de la comunidad", señalaron durante la campaña solidaria.

Otro argentino detenido por el ICE

La noticia sobre Iliana Lick se conoció el mismo día en que trascendió otro caso que generó repercusión. Se trata del futbolista argentino Matías Pourrain, quien fue detenido por agentes del ICE en Fort Lauderdale cuando abordaba un vuelo doméstico con destino a Los Ángeles.

Su familia aseguró que el jugador ingresó legalmente a Estados Unidos, posee un permiso de trabajo vigente y mantiene un pedido de asilo en trámite desde hace varios años.

Ambos casos se producen en medio del endurecimiento de los controles migratorios impulsados por las autoridades estadounidenses, que incrementaron significativamente las detenciones en aeropuertos durante los últimos meses.

En pocas palabras

  • Argentina detenida: Iliana Lick obtuvo la libertad bajo fianza de 10.000 dólares mientras continúa su proceso migratorio en EE.UU.
  • Detalles del caso: Fue arrestada en el aeropuerto de Filadelfia por presunta irregularidad migratoria, tras permanecer en el país más tiempo del permitido.
  • Apoyo y recaudación: Su novio inició una campaña en GoFundMe que reunió más de 18.500 dólares para gastos legales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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