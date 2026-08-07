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Tuli Acosta, harta del ensañamiento en su contra, lanzó una dura denuncia: "Llegaron al punto de..."

Tuli Acosta volvió a publicar un fuerte descargo en sus redes sociales luego de que aumentaran las críticas y versiones sobre su vida privada, tras ser señalada como tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui.

7 ago 2026, 21:55
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Tuli Acosta, harta del ensañamiento en su contra, lanzó una dura denuncia: Llegaron al punto de...

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Tuli Acosta realizó un fuerte descargo luego de quedar en el centro de distintas versiones sobre su vida privada. La cantante fue señalada como tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui y, en los últimos días, también circularon rumores sobre supuestos vínculos afectivos con otros hombres.

Ante la repercusión que alcanzaron estas versiones, la bailarina decidió hablar y cuestionó duramente a quienes, según sostuvo, buscan instalar historias sobre su vida personal con el objetivo de perjudicarla.

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No sé ni por dónde empezar. La verdad es que no entiendo el fin de tantas mentiras ni la necesidad de querer ponerme una etiqueta de una mujer que no soy ”, comenzó.

La cantante recordó que anteriormente había sido vinculada sentimentalmente con el cordobés. Sin embargo, aseguró que las versiones no terminaron allí y que posteriormente aparecieron nuevos rumores. “Como no fue suficiente que me involucraran con mi mejor amigo, y después de que todas las partes aclararan que absolutamente nada de eso era real, empezaron a inventar historias con otros pibes para seguir alimentando las mentiras y hacer que todo esto pareciera más creíble ”, sostuvo.

En ese sentido, Tuli fue contundente al cuestionar las intenciones de quienes difundieron esas versiones y habló de un supuesto ensañamiento en su contra: “Está claro que la intención nunca fue otra más que hacer daño. Porque ni ellos mismos pueden explicar el nivel de perversión, odio y ensañamiento con el que decidieron actuar”.

Llegaron al punto de mostrar una conversación mía en un ámbito privado, grabada sin mi consentimiento, completamente sacada de contexto y dejándome expuesta en una situación donde claramente me escuchan vulnerable, como cualquier persona en una discusión. Y encima lo muestran personas que no tienen nada que ver”, afirmó, indignada y preocupada por la situación.

Finalmente, la influencer aseguró que lo ocurrido terminó reafirmando su decisión de mantener distancia de determinadas personas: “Claramente no me equivoqué en no querer relacionarme ni darle confianza a esta gente que les divierte hacerse los justicieros, cuando la realidad es que solo buscan el foco y la atención inventando miserias de los demás”.

El descargo de Tuli Acosta en Instagram

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Qué dijo la hermana de Tuli Acosta

Luego de que Tuli Acosta saliera públicamente a desmentir los rumores que la vincularon con Luck Ra en medio de su separación de La Joaqui, su hermana Paula Acosta decidió respaldarla públicamente con un sentido mensaje en redes sociales.

Frente a la repercusión que tomó la situación, compartió varias fotografías junto a Tuli y otros integrantes de su familia, acompañadas por una extensa reflexión en la que destacó la fortaleza y los valores de la artista. “Podrán usar la mentira, lo superficial, podrán inventar, podrán criticar, podrán decirte que lo podrías haber hecho mejor. Pero jamás van a robar lo real, lo esencial, la identidad, quien realmente sos ”, escribió.

Luego, agregó: “Un lugar donde jamás la mala intención va a poder ingresar, es allí, en la intimidad, a puertas cerradas ”.

La hermana de Tuli también dejó una reflexión sobre el impacto de las redes sociales y llamó a no sacar conclusiones apresuradas: “Antes de compartir, verificá. Antes de juzgar, pensá. Porque detrás de cada pantalla hay personas reales. Y una sociedad que deja de hacerse preguntas es una sociedad mucho más fácil de influenciar”.

Por último, Paula cerró su mensaje con una reflexión sobre los vínculos que permanecen en los momentos difíciles: “ Es a través de los momentos difíciles y la incomodidad que generan, que uno recuerda quién es, de qué está hecho y quién camina con nosotros ”.

La publicación generó una respuesta inmediata de la bailarina, quien le agradeció públicamente a su hermana y a su familia por el acompañamiento: “Te amo, Paulita. Los amo mucho. Gracias por ser mis pilares. Por siempre y para siempre juntos a pesar de la distancia ”.

     

 

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