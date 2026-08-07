Tuli Acosta, harta del ensañamiento en su contra, lanzó una dura denuncia: "Llegaron al punto de..."

En ese sentido, Tuli fue contundente al cuestionar las intenciones de quienes difundieron esas versiones y habló de un supuesto ensañamiento en su contra: “Está claro que la intención nunca fue otra más que hacer daño. Porque ni ellos mismos pueden explicar el nivel de perversión, odio y ensañamiento con el que decidieron actuar”.

“Llegaron al punto de mostrar una conversación mía en un ámbito privado, grabada sin mi consentimiento, completamente sacada de contexto y dejándome expuesta en una situación donde claramente me escuchan vulnerable, como cualquier persona en una discusión. Y encima lo muestran personas que no tienen nada que ver”, afirmó, indignada y preocupada por la situación.

Finalmente, la influencer aseguró que lo ocurrido terminó reafirmando su decisión de mantener distancia de determinadas personas: “Claramente no me equivoqué en no querer relacionarme ni darle confianza a esta gente que les divierte hacerse los justicieros, cuando la realidad es que solo buscan el foco y la atención inventando miserias de los demás”.

El descargo de Tuli Acosta en Instagram

Qué dijo la hermana de Tuli Acosta

Luego de que Tuli Acosta saliera públicamente a desmentir los rumores que la vincularon con Luck Ra en medio de su separación de La Joaqui, su hermana Paula Acosta decidió respaldarla públicamente con un sentido mensaje en redes sociales.

Frente a la repercusión que tomó la situación, compartió varias fotografías junto a Tuli y otros integrantes de su familia, acompañadas por una extensa reflexión en la que destacó la fortaleza y los valores de la artista. “Podrán usar la mentira, lo superficial, podrán inventar, podrán criticar, podrán decirte que lo podrías haber hecho mejor. Pero jamás van a robar lo real, lo esencial, la identidad, quien realmente sos ”, escribió.

Luego, agregó: “Un lugar donde jamás la mala intención va a poder ingresar, es allí, en la intimidad, a puertas cerradas ”.

La hermana de Tuli también dejó una reflexión sobre el impacto de las redes sociales y llamó a no sacar conclusiones apresuradas: “Antes de compartir, verificá. Antes de juzgar, pensá. Porque detrás de cada pantalla hay personas reales. Y una sociedad que deja de hacerse preguntas es una sociedad mucho más fácil de influenciar”.

Por último, Paula cerró su mensaje con una reflexión sobre los vínculos que permanecen en los momentos difíciles: “ Es a través de los momentos difíciles y la incomodidad que generan, que uno recuerda quién es, de qué está hecho y quién camina con nosotros ”.

La publicación generó una respuesta inmediata de la bailarina, quien le agradeció públicamente a su hermana y a su familia por el acompañamiento: “Te amo, Paulita. Los amo mucho. Gracias por ser mis pilares. Por siempre y para siempre juntos a pesar de la distancia ”.